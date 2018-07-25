Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı hizmetlerine devam ediyor

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bölgenin ilk Hayır Çarşısı’nı 2015 yılında Malatya’da hizmet sunduklarını belirterek, en modern çalışma sisteminin Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı’nda uygulandığını söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval ve Sarıcıoğlu Mahallesi Muhtarı Şinasi Sucu ile birlikte Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı’nda incelemede bulundu. Hayır Çarşısı’nda yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler alan Gürkan, bölgenin ilk Hayır Çarşısı’nı Malatya’da açarak, ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

“Biz, belediyeciliği sadece hizmet belediyecilik kavramı içine hapsetmedik” diyen Gürkan, “Bizim önce yapmak durumunda olduğumuz dezavantajlı grupların veya mülteci, göçmen olarak gelmiş, Suriyeli olsun, Afganistan olsun, Irak’tan olsun, veyahut ta bizim vatandaşlarımızın içinde başka yerlerden gelmiş insanlarımızın aç ve açıkta kalmaması için gerekli gayreti gösteriyoruz. Bölgede de ilk olarak Hayır Çarşısı’nı açan belediye konumundayız. Buradaki Hayır Çarşımızda gerek yiyecekler ile, gerek giyecekler ile ve her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapı işlevi içinde dizayn edilmiştir. Ve bu dizayn edilen markette insanlarımız kendi ihtiyaç duyulduğu kanepe ve oturma gruplarına varıncaya kadar ihtiyaçlarını gidermektedir. Diğer taraftan da raflarda ve reyonlarda görüldüğü gibi giyim, gıda ve kırtasiye olarak tüm ihtiyaçları giderilmektedir. Bu konuda en önemli dikkat çekilmesi gereken husus, herkesin alışveriş kartlarının olmasıdır. O alışveriş kartları da puan esası üzerine çalışan bir alışveriş kartıdır” dedi.

En modern çalışma sisteminin Battalgazi Hayır Çarşısı’nda uygulandığını ifade eden Gürkan, “Her ay Hayır Kart’a 250 puan yüklenerek bunun 100 puanı giyecek,150 puanı yiyecek olmak üzere 5 kişilik bir ailenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ihtiyaç puanı dahilindedir. Vatandaş gelip alışveriş yapıp puanını çektirir gider. Yani parasal anlamında verdin vermedin şeklinde rencide edici, onları sıkıntıya sokacak bir tutum ve davranış içerisinde değiliz. Şu anda da en modern çalışmada, uygulanabilecek en üst seviyedeki sosyal anlamında çalışma esası da budur. Ben bu anlamda çalışmayı yürüten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz Hayır Çarşısı’nda çalışan değerli arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Burası vatandaşlarımız kendi marketleridir. Kendi ihtiyaçlarını kendi marketlerinden alır gibi ihtiyaçlarını gidereceklerdir. Şu ana kadar arkadaşlarımızın vermiş olduğu brifing anlamındaki ifadede yurtdışına gidenler ile birlikte 150 bin parça civarında mağaza giyecek malzemesi verildiği ve bir o kadar da yiyecek dağıtıldığı bilgileri verilmiştir. Esasında Burada Hayır Çarşısı 2015 de açılır açılmaz o dönemden bu döneme kadar bütün ihtiyaçlarda hayırsever işadamları tarafından karşılanmaktadır. Bu çok önemli bir anekdottur. Bunun altını çizmek istiyorum. Buda buradaki hadisenin bir güven esasına dayandığı, o güven muhaceresinde bu yardımların yapıldığı ki bu anlamda da biz sırada olan insanlarımızın da olduğunu burada belirtmek istiyorum. Ben özellikle hayır merkezine yardımda bulunan ve isimlerinin de açıklanmasını istemeyen tüm hayırsever işadamlarımızı en içten dileklerimle kutladığımı belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Sarıcıoğlu Mahallesi Muhtarı Şinasi Sucu ise, Hayır Çarşısı’nı Malatya’da hizmete açan Gürkan’a teşekkür ederek, “Hayır Çarşısı’nda iki türlü mutluluk yaşanıyor. Bir hayrı yapan, bir de ihtiyacı olan bu mutluluğu yaşıyor. Hayır Çarşısı gibi bir mekanı hizmete sunan başta Battalgazi Belediye Başkanı ve personeline çok teşekkür ediyorum. Hayrını yapan vatandaşlarımız rahat bir şekilde hayrını yapıyor, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızda her türlü ihtiyacını vatandaşın güler yüzüyle, disiplinli çalışmasıyla ihtiyaçlarını gideriyor. Burası örnek bir mekan. Burada muhtar olarak Belediye Başkanımıza, kültür müdürümüze ve personele çok teşekkür ediyorum. Bu mekanı disiplinli ve temiz bir şekilde idare etmeleri ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaları oldukça memnuniyet verici. Buradan huzurlarınızda tekrar bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Hayır Çarşısı’nda verilen hizmetlerden memnun olduğunu belirten Hatun Soylu da, “Malatya’da yaşıyorum. Hizmet çok güzel çok da memnunuz. İki üç ayda bir buradan yardım alıyorum. Bu hizmetlerinden dolayı Başkanımızdan ve devletimizden Allah razı olsun. Bu hizmetlerden yararlanıyoruz ve kendisine dua ediyoruz. Biz sizlerden razıyız Allah’ta sizlerden razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin” derken, Nurcan Çelik de, “Buradan yardım alıyorum. Malatyalıyım. Bu hizmetinden dolayı başkanıma teşekkür ediyorum. Ben beş çocuk okutuyorum. Gün oluyordu defter kalem alamıyordum. Şimdi çok teşekkür ediyorum her şeyi alabiliyorum. Çocuklarımın tüm ihtiyaçlarını ve evimin tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyorum. Böyle bir kurum olduğu için çok mutlu olduk, memnun olduk. Hizmetlerinden dolayı Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.