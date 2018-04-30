Eğitimci Kaya, AK Parti’den aday adayı oldu

Eğitimci Ahmet Polat Kaya, AK Parti’den Malatya Milletvekilligi Aday Adayı başvurusunda bulundu.

AK Parti Malatya İl Teşkilatına başvuru dosyasını yetkililere teslim eden Kaya, burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin refah ve medeniyet seviyesinde en üst seviyelere çıkmasında, AK Parti’nin büyük bir görev ve sorumluluk üstlendiğini ifade ederek "Bugün bulunduğumuz konjonktürde kadrolarımızın yerelden ulusala doğru çalışan üreten kadroların oluşturulması ve halkın teveccühlerine mazhar olması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaya, Malatya’nın cazibe merkezi olması gerektiğinin altını çizerek, "AKk Parti ve davamızın güçlü lideri, mazlumların umudu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Malatyamız en yüksek oy potansiyeli ile cevap vermiştir. Buradan Hareketle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgi muhabbet ve gönül bağı ile bağlı Malatyamızı ayağa kaldıracak ileri medeniyetler seviyesinde çıkaracak ve bölgenin cazibe merkezi haline getirebilecek projelerin gerçekleştirebilmesi gerekmektedir. Şehrimizin projeler üretmesi için güçlü hayallerimiz ve ideallerimizle genç, kuvvetli ve dinamik ekibimiz ile daha güçlü bir Türkiye ve Malatya için 27. dönem milletvekilliği seçiminde aday adayıyım. Bu sürecin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederim" diye konuştu.