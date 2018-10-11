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11 Ekim 2018 Perşembe 11:51

Esenlik’ten ‘Enflasyonla topyekün Mücadele’ye destek

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele’ programına Malatya’da Esenlik Marketleri kendi ürettiği ürünlerde yılsonuna kadar en az % 10 indirim ile destek verdi.

Esenlik'ten ‘Enflasyonla topyekün Mücadele'ye destek
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Esenlik Limited Şirketi Genel Müdürü Selahaddin Sami Üzmez, ülkenin zor günler geçirdiği bugünlerde halkın yanında yer almanın milli bir görev olduğu belirtti.

Üzmez, Esenlik Süpermarketler olarak devam eden hafta sonu ve hafta içi indirimlerinin yanı sıra, Esenlik’in üreticisi olduğu Nergis, Esenlik, Epak ve Proxy markalı 75 üründe yılsonuna kadar en az yüzde 10 indirim uygulanacağı açıklandı.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik olumsuzluk ve sıkıntıların hep birlikte üstesinden gelinebileceğini vurgulayan Üzmez, “Omuz omuza vererek ve ülke olarak sahip olduğumuz potansiyeli harekete geçirerek bugünleri geride bırakıp daha güzel günlere ve hedeflere doğru ilerleyebileceğimizi düşünüyoruz. Bu anlamda, Esenlik Ltd.Şti. olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’mız tarafından başlatılan “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nı destekliyor, milletimizin ve hükümetimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

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