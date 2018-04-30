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30 Nisan 2018 Pazartesi 12:00

Göğüs’ün 1 Mayıs mesajı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Göğüs 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.Göğüs mesajında, "İşçi ve emekçi kardeşlerimizin, tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla...

Göğüs'ün 1 Mayıs mesajı
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Göğüs 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Göğüs mesajında, "İşçi ve emekçi kardeşlerimizin, tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan ’1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü’ kutluyorum. Emekleri ve alın terleriyle, ülkemizin ilerlemesinde ve refah düzeyinin yükselmesinde önemli pay sahibi olan işçi ve emekçilerimiz, bu ülkenin lokomotifi durumundadır. Bünyesinde çalıştırdığı binlerce işçi personelle büyük bir aile olan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatyamızın gelişmesi ve büyümesi için işçilerimizle omuz omuza hizmet vermektedir. Tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik eder, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam dilerim" ifadelerine yer verdi.

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