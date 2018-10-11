Gülay Caddesi prestijli bir hale geldi

Malatya’nın en hızlı gelişen bölgelerinden biri olan Tecde’de yeni yaşam alanlarının sağlıklı oluşabilmesini sağlayacak yol projelerini hayata geçirmeye devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, 900 metre uzunluğunda 25 metre genişliğindeki Gülay Caddesini de prestijli bir hale getiriyor. 14 metre genişliğinde yolun yapıldığı caddeye finişerle sıcak asfalt serimi yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, düzenleme çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geziye Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit ile bazı Büyükşehir Belediyesi yöneticileri de katıldı. Gülay Caddesinin altyapısının baştan aşağı yenilendiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, düzenleme çalışmalarının büyük bölümünün tamamlandığını çok yakın bir zamanda caddenin standartlara uygun hale geleceğini söyledi. Gülay Caddesinin büyük bir değişime uğradığına dikkat çeken Başkan Polat, “Gülay Caddesi Tecde’yi Mıhlıdut’a bağlayan önemli bir bağlantı yolumuz. Caddemizi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışıyoruz. Caddemizin asfaltı döküldü. Yolumuzun genişliği 14 metre, 2 metre genişliğinde çift taraflı araç otoparkı var. Bisiklet yollarımız ise yapılıyor. Kaldırımlarımız bitti. Ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmalarımız devam ediyor. Yakın bir zamanda Malatya’mızın hizmetinde olacak” diye konuştu.