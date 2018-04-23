Malatya’dan Elazığ’a dostluk gezisi

Malatya İl Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Mehmet Kazancı ve Şube Müdürü Ali Cengiz’in de katıldığı ve basın kuruluşlarının yöneticileri, turizm sektörü temsilcilerinden oluşan bir heyetle Elazığ’a gezi düzenlendi.Malatya...

Malatya İl Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Mehmet Kazancı ve Şube Müdürü Ali Cengiz’in de katıldığı ve basın kuruluşlarının yöneticileri, turizm sektörü temsilcilerinden oluşan bir heyetle Elazığ’a gezi düzenlendi.

Malatya turizm heyeti Elazığ’da İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Hasan Doğan tarafından karşılandı. Sivrice ilçesine giden Malatya heyeti Elazığ’da Mavi Göl tesislerinde işletmeci Taner Durmuş’tan göl hakkında bilgiler aldı. Aynı zamanda Hazar Baba Kayak tesislerinin işletmecisi de olan Taner Durmuş bu sezon kar yağmadığı için 40 gün çalışabildiklerini Hazar gölünde de sezonu açtıklarını belirterek, “Malatya başta olmak üzere tüm bölge halkını tesislerimize bekliyoruz” dedi.

Daha sonra Harput ilçesine geçen Malatya Turizm heyeti burada da tarihi yerleri ziyaret ederek, restore edilen Harput kalesi ve diğer tarihi eserler hakkında bilgilendirildi. Harput Kürsübaşı Okuma ve Kültür evinde de ağırlanan Malatya heyetine turizm hakkında açıklamalarda bulunuldu.

Malatya İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz, “Elazığ’dan gelen davet üzerine Malatya’da basın mensupları ve sektör temsilcileriyle Elazığ’a dostluk ve turizm gezisi düzenledik. Böylece 42. Turizm Haftasını etkin kutlamalar ile tamamlamış oluyoruz, Geziye katılan tüm dostlarımıza ve Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Hasan Doğan’a ve çalışma arkadaşlarına, Mavi Göl Tesisleri işletmecisi Taner Durmuş’a ve ulaşım konusunda desteklerini esirgemeyen TÜSAB Fırat Yürütme Kurulu Başkanı Serkan Kendirci’ye teşekkür ediyoruz” diye konuştu.