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26 Nisan 2018 Perşembe 13:42

Milletvekili aday adayı

AK Parti milletvekili aday adayı , Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğini (MÜSİAD) ziyaret ederek destek istedi.Ziyarette konuşan Unat, “Öncelikle milletvekilliği aday adaylığımızın ilk sürecinde ziyaretimizi MÜSİAD’ a...

Milletvekili aday adayı
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Ziyarette konuşan, “Öncelikle milletvekilliği aday adaylığımızın ilk sürecinde ziyaretimizi MÜSİAD’ a gerçekleştirdik. MÜSİAD Başkanımız Hüseyin Kalan’ın hayır dualarını alarak başlamak istedik. Biz de bu ailenin bir bireyi olarak iş adamlarımızın, ağabeylerimizin ve dostlarımızın sıkıntılarını devamlı el ele gönül gönül e istişare ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise, “Gireceği yolda kendilerine başarılar diliyoruz. İnşallah MÜSİAD’ a yakışır bir duruş sergileyecektir. Malatya’yı iyi tanıyan bir kardeşimizdir. Malatya’nın sorunlarını meclise taşıyacağından şüphemiz yoktur. Sorumlulukları olan bir kişiliktir. İş ve ekonominin gelişmesinde memlekete çok güzel duyarlı hareketler gerçekleştireceğine inanıyoruz. Biz bu çıktığı yolda kendilerine başarılar diliyoruz” diye konuştu.

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