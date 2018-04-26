Yerel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 17:46

Milletvekili aday adayı Unat’tan MTSO’ya ziyaret

AK Parti milletvekili aday adayı Sabri Unat, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO)’nı ziyaret etti.Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının Malatya için önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden Unat, Başkan Sadıkoğlu’na görevinde başarılar...

Milletvekili aday adayı Unat'tan MTSO'ya ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

AK Parti milletvekili aday adayı Sabri Unat, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO)’nı ziyaret etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının Malatya için önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden Unat, Başkan Sadıkoğlu’na görevinde başarılar diledi. Unat, milletvekili seçilmesi halinde MTSO ile işbirliği içerisinde Malatya’ya hizmet edeceklerini ifade ederek, Sadıkoğlu’ndan destek istedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, Unat’a başarılar temenni etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku