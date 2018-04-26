Milletvekili aday adayı Unat’tan MTSO’ya ziyaret

AK Parti milletvekili aday adayı Sabri Unat, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO)’nı ziyaret etti.Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının Malatya için önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden Unat, Başkan Sadıkoğlu’na görevinde başarılar...

AK Parti milletvekili aday adayı Sabri Unat, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO)’nı ziyaret etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının Malatya için önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden Unat, Başkan Sadıkoğlu’na görevinde başarılar diledi. Unat, milletvekili seçilmesi halinde MTSO ile işbirliği içerisinde Malatya’ya hizmet edeceklerini ifade ederek, Sadıkoğlu’ndan destek istedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, Unat’a başarılar temenni etti.