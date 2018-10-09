Milletvekili Kahtalı istişarelerini sürdürüyor

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, yeni yol haritası kapsamında yeni yasama ile başladıkları çalışmalarla ilgili istişareler yaptıklarını ifade etti.

Milletvekili Kahtalı, Malatya’daki temasları kapsamında Yeni Sanayi Sitesi’ndeki esnaflar ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanlığı görevi sonrası MÜSİAD genel merkez istişare kurulunda görev yapan Namık Şahin’i ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili istişarede bulundu.

Kahtalı daha sonra Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanlığı görevi sonrası MÜSİAD genel merkez istişare kurulunda görev yapan Namık Şahin’i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Şahin, "Bizler kuruluşundan beri siyasi parti olarak AK Parti’yi mümkün mertebe gücümüz nispetinde desteklemeye çalışıyoruz. Bu konuda gayret ediyoruz. Tabi bu konuda özellikle bu ziyaretlerin zaman zaman yapılması bizleri de çok memnun ediyor. En azından bu konuda gerek Malatya’mız gerek ülkemizle ilgili sorunları tartışmak veya izah etme noktasında fırsat bulduğumuz için ben kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise Namık Şahin’in Malatya’da, sivil toplum kuruluşlarında gençlik yıllarından buyana büyük bir fedakarlık ve gayret göstererek çalıştığını ifade ederek, gerektiğinde bedel ödediğini gerektiğinde ise önderlik yaptığını belirtti.

Kahtalı, Şahin’in MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığı görevi sonrası MÜSİAD genel merkez istişare kurulunda görevini yaptığını anımsatarak, "Ülkemizdeki gelişmelerle ilgili sohbet etmek için bu ziyareti gerçekleştirdik. Yeni yol haritamızda şu andaki yeni yasama ile başladığımız bu çalışmalarda kendisinden fikirler edinelim, yapmamız gereken çalışmalar hakkında konuşalım, önerilerini, desteklerini alalım diye bir araya geldik. İnşallah her zaman birlik ve beraberlik içerisinde yine memleketimiz için ülkemiz için bayrağımız, ezanımız için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İHA