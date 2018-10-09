Yerel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 18:00

Milletvekili Kahtalı istişarelerini sürdürüyor

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, yeni yol haritası kapsamında yeni yasama ile başladıkları çalışmalarla ilgili istişareler yaptıklarını ifade etti.Milletvekili Kahtalı, Malatya’daki temasları kapsamında Yeni Sanayi Sitesi’ndeki...

Milletvekili Kahtalı istişarelerini sürdürüyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, yeni yol haritası kapsamında yeni yasama ile başladıkları çalışmalarla ilgili istişareler yaptıklarını ifade etti.

Milletvekili Kahtalı, Malatya’daki temasları kapsamında Yeni Sanayi Sitesi’ndeki esnaflar ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanlığı görevi sonrası MÜSİAD genel merkez istişare kurulunda görev yapan Namık Şahin’i ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili istişarede bulundu.

Kahtalı daha sonra Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanlığı görevi sonrası MÜSİAD genel merkez istişare kurulunda görev yapan Namık Şahin’i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Şahin, "Bizler kuruluşundan beri siyasi parti olarak AK Parti’yi mümkün mertebe gücümüz nispetinde desteklemeye çalışıyoruz. Bu konuda gayret ediyoruz. Tabi bu konuda özellikle bu ziyaretlerin zaman zaman yapılması bizleri de çok memnun ediyor. En azından bu konuda gerek Malatya’mız gerek ülkemizle ilgili sorunları tartışmak veya izah etme noktasında fırsat bulduğumuz için ben kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise Namık Şahin’in Malatya’da, sivil toplum kuruluşlarında gençlik yıllarından buyana büyük bir fedakarlık ve gayret göstererek çalıştığını ifade ederek, gerektiğinde bedel ödediğini gerektiğinde ise önderlik yaptığını belirtti.

Kahtalı, Şahin’in MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığı görevi sonrası MÜSİAD genel merkez istişare kurulunda görevini yaptığını anımsatarak, "Ülkemizdeki gelişmelerle ilgili sohbet etmek için bu ziyareti gerçekleştirdik. Yeni yol haritamızda şu andaki yeni yasama ile başladığımız bu çalışmalarda kendisinden fikirler edinelim, yapmamız gereken çalışmalar hakkında konuşalım, önerilerini, desteklerini alalım diye bir araya geldik. İnşallah her zaman birlik ve beraberlik içerisinde yine memleketimiz için ülkemiz için bayrağımız, ezanımız için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku