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10 Ekim 2018 Çarşamba 12:21

Muhtar Yiğit’ten cami yapımı için hayırseverlere çağrı

Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, Tecde Fidanlık Caminin yapımı için hayırsever vatandaşlara çağrıda bulundu.Konuyla ilgili bilgi veren muhtar Yiğit, “Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi Fidanlık olarak bilinen Kayısı Araştırma Enstitüsü...

Muhtar Yiğit'ten cami yapımı için hayırseverlere çağrı
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Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, Tecde Fidanlık Caminin yapımı için hayırsever vatandaşlara çağrıda bulundu.

Konuyla ilgili bilgi veren muhtar Yiğit, “Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi Fidanlık olarak bilinen Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nü geçince Beykent ile Teras Park siteleri arasındaki boşluğa, cadde kenarına yapılacak olan Tecde Fidanlık Cami için dernek kurduk. Başkanlığını yaptığım dernek tarafından Tecde Fidanlık Cami ile ilgili tüm resmi işlemler tamamlandı. Tabelasını taktık. Önümüzdeki günlerde temelini atacağız” ifadelerini kullandı.

Sözü edilen bölgede camiye ihtiyaç olduğunu söyleyen Yiğit, “Yoğun nüfusun yaşamaya başladığı bölgede inşa edilecek olan Tecde Fidanlık Cami’yi yaptıracak hayırsever bir iş adamı arıyoruz. Cami’nin projesi çizildi. Yapı Denetim anlaşması yapıldı. Sadece camiyi yapacak hayırsever bir iş adamı arıyoruz. Özellikle Ramazan ayında ve Cuma günleri, sözü edilen bölgede oturan cami yokluğu nedeniyle ibadette sıkıntı yaşıyor. Bu bölgede 10-15 katlı birçok bina mevcut. Bu sitelerde ve binalarda binlerce insan oturuyor. Bu nedenle, yöre halkının talebi doğrultusunda girişime başlayıp, prosedürleri tamamladık. Bodrumu Kur’an kursu üstü cami şeklinde proje yapıldı. Sadece camiyi yaptıracak hayırsever bir iş adamının ilgisini bekliyoruz. Tecde Fidanlık Cami’ye yardım etmek isteyenler, Malatya Ziraat Katılımın, Iban: TR03 0020 9000 0032 5436 0000 01 numaralı hesabına para yatırabilecek” diye konuştu.

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