Pilav şenliğinde renkli görüntüler

Yeşilyurt’ta düzenlenen ’Pötürcek Pilavı’ şenliği renkli görüntülere sahne oldu.Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Çırmıhtı’nın eski geleneklerinden olan ve mahalle sakinleri arasında toplanan erzaklarla yapılması nedeniyle...

Yeşilyurt’ta düzenlenen ’Pötürcek Pilavı’ şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Çırmıhtı’nın eski geleneklerinden olan ve mahalle sakinleri arasında toplanan erzaklarla yapılması nedeniyle ortak yaşam kültürünün en güzel örneklerinden biri olarak gösterilen ’Pötürcek Pilavı’ şenliğine katılarak pilav dağıttı.

Yemekleri, sokak oyunları, adetleri, gelenekleri ve tarihi özellikleriyle birçok güzellikleri içinde barındıran Yeşilyurt İlçesinde unutulmaya yüz tutmuş gelenekler arasında yer alan Pötürcek Pilavı’nı unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak adına düzenlenen şenlikte hem duygusal, hem de neşeli anlar yaşandı.

Etkinlik için bir araya gelen çocuklar öncelikle kendi aralarında “ Var mısınız Hayfene Kurmaya” teklifi yaptıktan sonra ucuna Türk bayrağı ve yazma bağladıkları bir sopayı geline benzeterek mahalle aralarında gezmeye başladılar. Çocuklar “ Pöt pöt pötürcek, Pötürceğe ne gerek? İki kaşık yağ gerek” diyerek kapı kapı dolaştıkları mahalle aralarında her evden yemeklik malzeme, tava ve ocak talep etti.

Ekonomik sıkıntıların had safhada olduğu yıllarda ortak yaşam kültürünün en güzel örneklerinden olan ve mahalle sakinlerinin bir araya gelip ortaklaşa pişirip hep birlikte yendiği için farklı bir kültürel özelliği bulunan Pötürcek Pilavı şenliğine duyarsız kalmayan Çırmıhtılılar “Çorbada benimde tuzum olsun” diyerek yağ, bulgur, salça ve kavurma verdi. Bir araya getirilen malzemelerden yapılan Pötürcek Pilavı, Kuran-ı Kerim tilaveti ve yemek duasından sonra mahalle sakinlerine ikram edildi.

Şenliğe katılarak vatandaşlarla bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, kazanların başına geçerek mahalle sakinlerine pilav dağıttı.

Mahalle sakinlerini şenlikte yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, adetlerin ve geleneklerin toplumları var eden önemli etkenler olduğunu ifade ederken, geleneklerin yaşatılmasına katkı sağlayan mahalle sakinlerini tebrik etti.

Yeşilyurt Belediyesinin geleneksel etkinliklerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına önem verdiğini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Çırmıhtı’da yıllar öncesinde çocuklar tarafından başlatılıp mahalle sakinlerinin destek vermesiyle yapılan ve geleneksel özellikleri bulunan Pötürcek Pilavının şenlik halinde hatırlanması çok önemlidir. Tarihimizde var olan bu tür adetlerin ve geleneklerin yaşatılmasına bizlerde Yeşilyurt Belediyesi olarak destek veriyoruz. Bu tür şenliklerin daha geniş kesime duyurulması, katılımın daha fazla olması adına elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Böylesine güzel şenlikler birlik ve beraberlik anlayışımızın daha sağlam hale gelmesine, ortak yaşam kültürümüzün diri ve canlı kalmasını vesile kılmaktadır. Şenlikte emeği geçen herkesi tebrik eder kutlarım” diye konuştu.