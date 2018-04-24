Ülkü Ocaklarından 23 Nisan etkinliği

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı Asena Birimi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Hürriyet Çocuk Parkında bir etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlikte çocuklarla yakından ilgilenen genç Asenalar çocukların yüzünü boyayarak onlara bayrak ve balon dağıtttı. Etkinlikte bir konuşma yapan Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, "Ulusal bağımsızlığa kavuştuğumuz bugün, hem 23 Nisan 1920’de kurulan meclisimizin 98’inci yıldönümünü, hem de çocuklarımızın bayramını kutluyoruz” dedi. 23 Nisan’ın aynı zamanda Ulusal Egemenlik Bayramı olduğuna vurgu yapan Başkan Yılan "Türkiye’nin kuruluş ilkeleri arasında yer alan milletin kayıtsız şartsız egemenliği ilkesi, bu topraklarda ilelebet devam etmesi gereken bir idealdir. Gelecekte milli egemenlik mirasını devralacak çocuklarımızın 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı en samimi duygularla kutluyor ve geleceğimiz olan çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakabilmek adına tüm benliğimizle çalıştığımızı bilmelerini istiyorum. Çocuklarımızın yüzü daima gülsün istiyoruz, geleceğe umutla bakmalarını diliyoruz.Türk Milleti’nin aydınlık geleceği olarak gördüğümüz çocuklarımızın, sağlıklı, mutlu ve özgür bireyler olarak yetişmeleri ve bu şekilde hayatlarını sürdürmeleri en büyük isteğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle geleceğimiz çocuklarımızın bayramını, Türk Halkının Ulusal Egemenliğini kutluyor; başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları saygıyla anıyorum" diye konuştu.

Başkan Yılan’ın konuşmasının ardından Asenalar hep birlikte İzmir Marşı söyledi.