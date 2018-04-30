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30 Nisan 2018 Pazartesi 12:04

Yeni Hamle Koleji Anadolu Lisesi bursluluk sınavına yoğun ilgi

Özel Malatya Yeni Hamle Koleji Anadolu Lisesi tarafından 8.sınıf öğrencilerine yönelik altın ödüllü LGS bursluluk sınavı düzenlendi.28 ve 29 Nisan tarihlerinde yapılan yeni sınav sistemini kapsayan Liselere Geçiş Sınavı(LGS) binlerce öğrencinin...

Yeni Hamle Koleji Anadolu Lisesi bursluluk sınavına yoğun ilgi
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Özel Malatya Yeni Hamle Koleji Anadolu Lisesi tarafından 8.sınıf öğrencilerine yönelik altın ödüllü LGS bursluluk sınavı düzenlendi.

28 ve 29 Nisan tarihlerinde yapılan yeni sınav sistemini kapsayan Liselere Geçiş Sınavı(LGS) binlerce öğrencinin katılımı ile Yeni Hamle Koleji Kampüsünde düzenlendi. Sayısal ve sözel olmak üzere iki bölümden oluşan sınav 135 dakika sürdü. Öğrenciler sınav esnasında ter dökerken velilere yönelik "Ergenlik dönemi özellikleri ve ortaöğrenim başarısı arasındaki ilişki" konulu seminer verildi. Velilerin büyük ilgiyle dinledikleri seminer sonunda bir konuşma yapan Yeni Hamle Eğitim Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya “Geleceğimizin teminatı olan çocuklar için küçük de olsa bir destek vermek istedik , başarı sıralamasında ilk 20 ye giren öğrencilere çeyrek altın hediye edeceğiz” diye konuştu.

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