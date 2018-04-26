Yeşilyurt Belediyesi’nden amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın talimatıyla Malatya’da faaliyetlerine devam eden 52 amatör spor kulübünün 28 farklı branşına ‘Amatöre Hep Destek Tam Destek’ programı kapsamında malzeme desteği sağlandı.

Büyük bir ilgi altında gerçekleşen malzeme dağıtım törenine Fenerbahçe’nin efsanevi futbolcularından, teknik direktör Oğuz Çetin ile Spor Spikeri Yasin Dallı’da katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Muhammed Ali Clay Spor Salonunda gerçekleşen malzeme dağıtım töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Amatöre Hep Destek Tam Destek programı kapsamında 52 amatör spor kulübüne dağıtacakları bütün malzemenin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Amatör kulüplere malzeme dağıtım törenine katılan Oğuz Çetin ile Yasin Dallı’ya teşekkür eden Başkan Polat, amatör sporları desteklemenin yerel yönetimlerin öncelikli görevleri arasında yer aldığını söyledi. Polat, “Yeşilyurt Belediyesi olarak amatör sporun daha da güçlenmesi, amatör kulüplerimizin varlıklarını sürdürmeleri ve sporcularımızı desteklemek adına elimizden gelen tüm desteği vermeye devam ediyoruz. Amatör branşları desteklemek aslında yerel yönetimler olarak bizim asli görevimizdir, hem görevimizi yapmanın hem de devletimizin aktardığı kaynakları kulüplerimize ulaştırmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Bizler sporun bütün alanlarının destekliyoruz, sağlıklı yaşamın temelinde spor vardır. Sportif faaliyetlerin özellikle gençlerin kişisel gelişimlerinde büyük faydalar sağlamaktadır, bu bilinçle hareket ederek dört yıl içerisinde çok ciddi hizmetler sunduk. Malatya Yeşilyurt Belediyespor kulübümüzün çatısı altında faaliyetlerini sürdüren futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, güreş, tekvando, vücut geliştirme, okçuluk ve satranç dallarını destekliyoruz, geleneksel sporlarımızdan cirit, okçuluk ve atlı okçuluk dallarının yaygınlaşması adına önemli katkılarda bulunuyoruz. Malatya Yeşilyurt Belediyespor kulübümüzde binin üzerine lisanslı sporcumuz bulunmaktadır. Yeşilyurt Alpler Okçuluk Kulübümüze maddi ve manevi desteklerimiz devam etmektedir. Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final B Grubu maçlarına ev sahipliği yaptık. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivalimiz kapsamında Ulusal Masa Tenisi Turnuvası, Sokak Basketbolu, Karakucak Güreşleri, Okçuluk, Atlı Cirit Yarışmaları ve Uluslararası Bisiklet Festivali düzenledik, bu yıl ki festivalimizde de sportif etkinliklerimize yer vereceğiz. Yeşilkonak ve Gençlik Merkezinde eğitim gören öğrencilere yönelik ayda bir kez olmak üzere sekiz ay sürecek olan, ilçemizin doğal güzelliklerini daha geniş kesimlere duyurmak adına düzenlediğimiz doğa kampımız devam etmektedir. Dünyada akıl oyunu olarak bilinen satrancın yaygınlaşmasına destek vermek adına düzenlediğimiz Yeşilyurt Ulusal Satranç Şenliğinin bu yıl dördüncüsüne ev sahipliği yaptık. ‘Bir Gülücük Yeter’ projemiz ile 24 bin 500 adet satranç takımını ilkokul birinci sınıf öğrencilerine ulaştırdık. Milli sporcularımızın katılımıyla Ulusal MTB (CUP) Dağ Bisiklet Yarışması düzenledik. Yeşiltepe’de hizmete giren spor tesisleri için üzerimize düşen görevleri sonuna kadar yerine getirdik, tribün yapım işinden yolların asfaltlanmasına kadar birçok alanda hizmet götürdük. İlimizdeki spor taban birlikleriyle çok güzel bir iletişime sahibiz, ortaklaşa çalışmalar yaparak gençlerimizin sportif etkinliklere katılımlarını artırmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Gençleri ihmal etme gibi bir lükse sahip olmadıklarını belirten Başkan Polat, “ Gençlerimiz bizim umudumuz ve her şeyimiz. Eğer bu alanda boşluk bırakırsak toplumsal değerler zayıflar, araya girecek kötü niyetli kişiler bu boşlukları doldurur ve geleceğimiz karanlık olur, buna mani olmanın tek yolu gençlerimizin eğitim, kültür ve sportif yaşantılarına katkı sunmaktır. Kitap okuyan, sosyal ve sportif etkinliklere katılan, kendini geliştiren genç bir nesil yetiştirmek tüm hizmetlerin önündedir. Fiziki yatırımları her zaman yaparız ama gençlerimizi ihmal edersek bunun geri dönüşü asla olmaz. Belediye olarak gençlerimizin, sporcularımızın yanındayız. Bütün projelerimiz, yatırımlarımız ve organizasyonlarımızın temel amacı gençlerimizin eğitimine ve gelişim süreçlerine katkı sunmaktır. Bugünde ilimizde 28 farklı branşta faaliyetlerine devam eden 52 kulübümüze malzeme dağıtımı yapıyoruz, bu malzemelerin tüm kulüplerimize hâyırlı olmasını temenni ediyorum. Sporcularımıza oynayacakları maçlarda başarılar diliyorum” dedi.

Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Fahrettin Eserdi ise, “ Hacı Uğur Polat Başkanımızın spora verdiği desteği anlatmaya açıkçası kelimeler yetmez. Başkanımız göreve geldiği günden beri kulüplerimizden desteklerini ve ilgisini asla kesmedi, gerek tesisleşme olsun gerekse de diğer destekleriyle hepimizin gurur duyduğu bir isim haline gelmiştir. Amatör spor kulüplerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında her zaman yanımızda olan, bugünde 28 farklı branşta faaliyetlerine devam eden 52 amatör spor kulübümüze malzeme desteği sağlayarak yine büyüklüğünü gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Fahrettin Eserdi, günün anısına Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a tablo hediye etti.

Başkan Polat, Oğuz Çetin ve Yasin Dallı ile söyleşi yaptı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yasin Dallı’nın sunumuyla gerçekleşen ve Oğuz Çetin’in de katıldığı söyleşi programında Yeşilyurt İlçesindeki sportif etkinlikler, düzenlenen organizasyonlar ve profesyonel ve amatör spor kulüplerine verilen desteklere kadar birçok konuda düşüncelerini paylaştı.

Malatya’daki sevenleriyle kendilerini buluşturan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür den Oğuz Çetin, “Bugün çok farklı duygular içerisindeyim, şahsıma gösterilen ilgiden dolayı tüm Malatyalılara teşekkür ederim. Gençlere değer vermek çok önemlidir. Başkanımızın Yeşilyurt’u geliştirmek adına yaptığı hizmetleri görünce ve bire bir şahit olunca çok etkilendim. Amatör spor kulüplerimize sağlanan bu destek çok anlamlı ve değerlidir. Bütün kulüplerimize ve sporcularımıza başarılar dilerim" dedi.

Spor spikeri Yasin Dallı da, kendilerine gösterilen sevgi ve ilgiden memnun kaldıklarını ifade ederek “Malatya’daki amatör spor kulüplerimize destek veren, sahip çıkan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Böylesine yoğun katılım altında gerçekleşen ve 52 spor kulübümüze sağlanan destek Türk sporunun gelişmesi adına çok önemlidir. Bu organizasyonda emeği geçen başta Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Söyleşi programından sonra malzemelerin yer aldığı çantalar, amatör spor kulüplerinin başkan, yönetici ve antrenörlerine takdim edildi.

Oğuz Çetin’e yoğun ilgi

Malzeme dağıtım törenine katılan Fenerbahçe’nin efsanevi futbolcularından, teknik direktör Oğuz Çetin iler Spor Spikeri Yasin Dallı yoğun bir ilgiyle karşılaşırken, fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmeyen Oğuz Çetin sevenleriyle bir yandan sohbet edip diğer taraftan bol bol fotoğraf çektirdi.

Öte yandan Spor taban birliklerinin temsilcileri, amatör camianın önde gelen isimleri ve kulüp yetkilileri, amatör sporun desteklenmesi ve yaşatılması adına dört yıl boyunca desteklerini esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sundu.