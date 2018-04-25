Yeşilyurt Belediyesi’nden gençlere yönelik kültürel etkinlik

İnönü Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesinin de destek verdiği sempozyum 27-28 Nisan’da gerçekleştirilecek.

Yeşilyurt Kent Konseyi toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, geleceği emanet edecekleri gençlerin eğitim ve kültür hayatlarına katkı sağlaması adına düzenledikleri sempozyuma destek veren İnönü Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Sempozyum Düzenleme Kuruluna teşekkürlerini sundu. Sempozyumun 27 ile 28 Nisan günleri arasında Ramada Altın Kayısı Otelde üç ayrı salonda düzenleneceğini ifade eden Başkan Yardımcısı Şahin, "Yeşilyurt Belediyesi olarak kültürel etkinliklerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’ın talimatları neticesinde geride bıraktığımız dört yıl içerisinde ulusal ve uluslararası çok sayıda panel, konferans, çalıştayı halkımızla buluşturduk, kültürel etkinliklere çok fazla önem veren bir hizmet anlayışına sahibiz. 27 ile 28 Nisan günleri arasında İnönü Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesinin destekleriyle “Uluslar arası İmam Hatip Öğrencileri” konulu sempozyumu halkımızla buluşturacağız. Sempozyumun açılış töreni 27 Nisan Cuma günü saat 09:30’da yapılacaktır. Ana teması Gençlerin Güncel Meseleleri olan sempozyumda 15 ayrı konu başlığı altında iki gün boyunca çok faydalı ve verimli sunumlar yapılacaktır. Yaklaşık 6 aylık bir çalışma sonucunda tüm hazırlıkları tamamlanan sempozyumu diğerlerinden ayıran fark ise normalde sempozyumlarda bilim adamları veya akademisyenler sunum yapar bildiri sunar, ancak bu sefer durum farklı olacak ve İmam Hatip’li öğrencilerimiz sunumlar yapacaklar.Bizler gençlerimize sonuna kadar güveniyoruz, gençlerimiz eğer lise çağlarında sempozyumlara katılır, konuşma yapar ve bildiri sunarlarsa özgüvenleri gelişir ve kendilerini geliştirmiş olurlar. Bütün vatandaşlarımızı sempozyuma davet ediyoruz” şeklinde konuştu. Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mikail Çirkin ise, her yönüyle faydalı ve verimli geçeceklerine inandıkları sempozyumu düzenleyen başta Yeşilyurt Belediyesi olmak üzere İnönü Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti. Çirkin, “Okuyan, araştıran ve düşünceler geliştiren gençlerimizi bir araya getirerek günümüz gençlerinin meselelerini birinci ağızdan tartışmak, ürettikleri bilgi, düşünce ve yaklaşımları akademik çevreler ve kamuoyuyla paylaşmalarına imkan tanımak bu sempozyumun temel gayesidir” dedi.

Semzpoyum Düzenleme Kurul Üyesi Doç.Dr.Recep Uçar da sempozyumu diğer sempozyumlardan farklı kılan etkenlerden bahsederek, "Ülkemizde genellikle gençler üzerine hep yetişkinler konuşur, bu sempozyumda gençler kendileri hakkında konuşacaklar.İmam Hatip’lerde okuyan öğrencilerinin sosyal problemlere dikkatlerini çekmek, bu sorunları hakkında farkındalıklarını oluşturmak hatta yaşadıkları toplumun sorunları değil dünya ölçeğindeki sorunlara dikkati çekmek ve sorunlara çözüm bulmaları için onları teşvik etmeyi hedefliyoruz. Çözümler üretilirken her hangi bir ön yargı olmadan, tarafgirlikle değil bilimsel düşünme süreçlerini gözetmelerini, çağımıza uygun insan modelini ortaya koymalarını ve gelecek yüzyıllara hazırlanan bir gençlik profili çerçevesinde hazırlanmaları açısından bu sempozyumun ciddi katkısı olacağı kanaatindeyiz” diye konuştu.

Öte yandan 27 -28 Nisan günlerinde gerçekleşecek oturum toplantılarında, "Gençliğin Anlam Arayışı, Gençlik ve Aktüalite, Gençliğin Anlam Arayışı-2, Gençlik ve Teknoloji, Gençlik ve Yeni İletişim Modelleri, Gençlik ve Akran İlişkileri, Gençlik ve Aile, Gençlik ve Medeniyet, Değerlerin Taşınmasında Gençlerin Misyonu, Gençler ve Okuma Tercihleri, Gençler ve Okuma Kültürü, Gençlik ve İslam Coğrafyası, Gençlik, Sanat ve Spor, Devletin Gençlik Vizyonu ve Mazlum Coğrafyalar” konularında sunumlar yapılacak.