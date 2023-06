TAKİP ET

Yeşilin her tonu Karadeniz'de mutlaka gidilmesi gereken yerler gezmeyi sevenlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ülkemizin en güzide ve en güzel bölgesi denildiği Karadeniz ilk sırada yer alıyor. Gezilip görülecek yerler açısından dikkat çeken Karadeniz, doğası ve denizi yanı sıra köklü geçmişi ile de yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yerlerden biridir. Her yıl ve her mevsim pek çok kişi Karadeniz bölgesi için gezi turları düzenleyerek bölgeye gezmeye gidiyorlar. Sizler de uçak bileti alarak sevdikleriniz ile birlikte Karadeniz bölgesini keşfe çıkabilirsiniz.

Karadeniz’de Gezilecek Yerler Listesi

Karadeniz’de gezilecek yerler listesi mutlaka değerlendirmeniz ve listenize eklemeniz gereken en güzel lokasyonlardan oluşuyor. Tarihi yerleri, yaylaları ve eşsiz doğal güzellikleri ile sizler de Karadeniz’de eşsiz bir gezi yapabilir ve dolu dolu bir tatil yaşayabilirsiniz.

Trabzon- Sümela Manastırı

Trabzon- Sümela Manastırı ülkemiz için en önemli yerler arasında gösteriliyor. Bölgeye ulaşım için zorlanmayacak ve pek çok alternatifi değerlendirebileceksiniz. Trabzon ilinde yer alan Sümela Manastırı, günümüzde en çok turist kabul eden yerlerden biridir. Her mevsim ziyaret edebileceğiniz bölge genelde yaz mevsiminde daha kalabalık oluyor. Restore çalışmaları da devam etmektedir. Trabzon merkezden otobüs bileti alarak Sümela Manastırına gitmek için, toplu taşıma araçlarını da tercih edebilirsiniz.

Rize- Zilkale

Rize- Zilkale, Karadeniz bölgesine yer alan ve mutlaka görmeniz gereken en güzel yerlerden biridir. Fırtına Vadisi’nin en yüksek yerinde yer alan Zilkale görkemli yapısı ile dikkat çekiyor. Orta Çağ’a kadar dayanan geçmişi ile bilinen Zilkale, günümüzde de ziyaretçilerine açık şekilde sizleri bekliyor. Çamlıhemşin ilçesine sadece 30 dakikalık mesafede yer alıyor. Zilkale’yi ziyaret ettikten dilerseniz alt kısmında yer alan kafelerde eşsiz manzara eşliğinde kahvaltı yapabilirsiniz.

Rize- Palovit Şelalesi

Rize- Palovit Şelalesi, Karadeniz bölgesinin en güzel yerlerinden biridir. Bölge ayrıca Zilkale’ye yakın bir konumda bulunduğu için de oldukça şanslısınız. Palovit Şelalesi’nin yüksekliği 15 metredir. Şelale aynı zamanda, Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde yer alıyor. Tam anlamı ile bir doğa harikası olarak bilinen Palovit Şelalesi eşsiz manzarası ile de sizleri büyüleyecek.

Karadeniz Yaylaları

Karadeniz Yaylaları, dünyaca ünlü en güzel doğaya sahip olan yerler arasında yer alıyor. Özellikle Ayder Yaylası’nın bu konuda çok daha popüler olduğunu söyleyebiliriz. Yaylalara ulaşmak için özel aracınızı tercih etmek istiyorsanız, sizleri çok virajlı yolların beklediğini hatırlatmak isteriz. Karadeniz yaylalarına gitmek için, bölgeye hava yolu ile giderek oradan araç kiralama hizmetini tercih edebilirsiniz. Karadeniz bölgesinde ziyaret edebileceğiniz ve gezebileceğiniz diğer yaylalar arasında Elevit, Sal, Samistal ve Hazindak Yaylaları da bulunuyor.

Artvin- Borçka

Artvin- Borçka, eşsiz doğası ile ülkemizin ve dünyanın en nadide doğal güzelliklerinden biridir. Artvin merkeze sadece 60 kilometre uzaklıkta bulunana Borçka, ulaşım açısından da sizleri zorlamayacak bir lokasyonda yer alıyor. Bölge 2002 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edildi. Günümüzde de Borçka’nın koruma altına alınmasından dolayı el değmemiş bir yer ile karşı karşıya kalacağınızı bilmenizde yarar olacaktır.

Rize - Fırtına Deresi

Rize- Fırtına Deresi, filmlere konu olan efsane güzelliği ile ziyaretçilerine eşsiz bir doğa gezisi sunuyor. Karadeniz bölgesinin en çok ziyaret edilen doğal güzellikleri arasında yer alan Fırtına Deresi, Ardeşen bölgesine sadece 2 kilometrelik mesafede yer alıyor. 57 kilometrelik uzunluğa sahip olan deresi, eşsiz görünümü ve orman manzarası ile profesyonel fotoğrafçıların da en popüler mekanlarından biridir.

Gümüşhane - Karaca Mağarası

Gümüşhane- Karaca Mağarası, kendine has görünümü ile dikkat çeken doğal bir oluşumdur. Mağaranın içinde yer alan damlataşı şeklindeki sarkıt ve dikitler yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çektiğini söyleyebiliriz. Mağara içinde yer alan yürüyüş bölümlerini tercih ederek, Karaca Mağarası’nın tüm güzelliklerini keşfedebilirsiniz.

Artvin - Çifte Köprü

Artvin - Çifte Köprü, 18. yüzyıldan yapılan ve günümüze kadar ulaşan bölgenin en eski ve en popüler eserlerinden biridir. bölgede Kemer Köprüleri olarak da bilinen Çifteköprü, Ortacalar Köyü’ne en yakın yerden biridir. Bölgeye giderken eğimli ve virajlı yolları aşmanız gerekebilir. Karadeniz Bölgesi için düzenlediğiniz gezinizde mutlaka Çifteköprü için de zaman ayırmalısınız.

Ordu - Boztepe

Ordu - Boztepe, doğallığı ve kendini koruyan yapısı ile ülkemizin en güzel turizm merkezlerinden biridir. Ordu ili içinde yer alan Boztepe’ye çıktığınızda şehri tepeden izleme şansını olacak. Eşsiz bir doğası ve muhteşem bir manzarası ile sizleri de kendine hayran bırakacak.

Trabzon - Sera Gölü

Trabzon - Sera Gölü, mutlaka gezi listenize eklemeniz gereken en güzel lokasyonlardan biridir. Doğa harikası bir oluşum olan Sera Gölü, bir heyelan gölü olma özelliği ile dikkat çekiyor. Yıldızlı ve Derecik beldeleri arasında yer alan Sera Gölü, huzurlu bir atmosferde dolaşmak isteyenlere yanıt veriyor.

Yedigöller Milli Parkı

Yedigöller Milli Parkı, özellikle sonbahar manzarası açısından kartpostallara konu olacak eşsiz güzelliği ile biliniyor. Karadeniz bölgesi doğal oluşumları ve milli parkları açısından ülkemizin en zengin doğasına sahip olan yerlerindendir.

Yedigöller Milli Parkı da mutlaka Karadeniz geziniz içerisinde yer vermeniz gereken bölgelerdendir. Bolu şehrine sadece 40 kilometrelik mesafede yer alan Yedigöller Milli Parkı sizleri de etkisi altına alacak.