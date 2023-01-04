Yeşilyurt Belediye Meclisi 2023 Yılının İlk Toplantısını Yaptı

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda, açılış ve yoklamanın ardından ilk olarak 07 Aralık 2022 Tarihli Aralık Ayı Toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce Konya-Adana yolunda meydana gelen askeri araç kazasında şehit düşen Malatya’lı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ile Piyade Er Halil Seltan için başsağlığı dileklerini iletti.

Konya’dan gelen acı haberin yürekleri dağladığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Meclis toplantımızdan önce Konya’dan gelen acı haber hepimizi derinden üzmüştür. Yaşanan askeri araç kazasında şehit düşen Malatya’lı hemşehrimiz Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ile Piyade Er Halil Seltan’a Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Hepimizin başı sağolsun.Kazada yaralananlara ise Cenab-ı Allah’tan acil şifalar diliyorum. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi saygı ve minnetle yâd ediyoruz.” diye konuştu.

Konuşmasının devamında 2023 yılının tüm dünyaya sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini temenni eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın konuşmasından sonra ilk olarak Yeşilyurt Belediyesinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapacak olan Denetim Komisyonunda yer alacak isimler gizli oylama neticesinde belirlendi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi hükmü gereğince yapılan seçim sonucunda; İbrahim Aydoğan, İsmail Caner Kaymaz, Mehmet Mirza Dinçer, Mehmet Akif Karaca ve Tayfun Çakır Denetim Komisyonuna seçildiler.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Denetim Komisyonuna seçilen üyelere çalışmalarında başarılar dilerken, Denetim Komisyonu emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı ile çalışma ücretleri de görüşülerek karara bağlandı.

2023 yılındaki toplantılarını her ayın ilk haftasındaki Çarşamba günü saat 14:00’de yapılmasını kararlaştıran Yeşilyurt Belediye Meclisi, yeni yılda tatil yapmama kararı aldı.

2023 yılında Yeşilyurt İlçesinde yapılacak kentsel dönüşüm projeleri, sosyal yardımlar, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler için Toplu Konut İdaresi, İller Bankası, Maliye Bakanlığı ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü gibi kamu, kurum ve kuruluşlarla yapılacak iş ve işlemler için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a yetki verilmesine yönelik Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi kabul edildi.

Yeşilyurt Belediye bünyesinde görev yapan sözleşmeli personellerin 2023 yılı ücretlerinin belirlenmesine dair gündem maddesini görüşüp onaylayan Belediye Meclisi ayrıca Yeşilyurt Belediye Zabıta Müdürlüğü personelinin 2023 yılı maktu mesai ücretinin belirlenmesine yönelik talebi de kabul etti.

Özal (Cihadiye) mahallesinde bulunan rezerv yapı alanı içerisinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait taşınmazların satışına dair Yeşilyurt Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün teklifini onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi gündemdeki iki maddeyi Hukuk İhtisas Komisyonuna, iki maddeyi İmar Komisyonuna, bir maddeyi de Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale ettikten sonra Ocak Ayı 1.Oturum Toplantısını tamamladı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, gündemdeki diğer maddeleri görüşmek üzere 5 Ocak 2023 Perşembe günü saat 10:00’da yeniden bir araya gelecek.