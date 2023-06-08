Yeşilyurt Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında toplanarak Haziran Ayı Toplantısını yapan Yeşilyurt Belediye Meclisi komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşen meclis toplantısında gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar bir konuşma yaptı. Geride kalan seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan ve 28. dönem milletvekillerini tebrik ederek konuşmasına başlayan Çınar, “Cumhurbaşkanımızın takdirleri ve olurlarıyla Bakanlar Kuruluna seçilen bütün Bakanlarımıza hayırlı olsun dileklerimi iletirken, görevlerini devreden Bakanlarımıza da ülkemize ve milletimize yaptıkları üstün hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen 13. Cumhurbaşkanlığı ile 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde sandıklara giderek ülkemizin demokrasi anlayışının gelişmesine katkı sunan yurt içi ve yurt dışındaki aziz milletimizin her bir ferdine de selam ve saygılarımı sunuyorum.” diye konuştu.

Başkan Çınar’ın konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Topsöğüt Karşıyaka Mahallesinin rezerv yapı alanı ilan edilmesinden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Yeşilyurt Belediyesine yetki devri yapılan iki ayrı alanda kat karşılığı kentsel dönüşüm binaları yapılmasına yönelik Yeşilyurt Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün teklifi onaylandı.

Mecliste ayrıca mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesi’ne ait ekonomik ömrünü tamamlamış ve kullanımı mümkün olmayan hurda araçların da Makine Kimya Enstitüsü’ne devredilmesine karar verildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin Temmuz Ayı toplantısı ise 7 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 14:00’de gerçekleştirecek.