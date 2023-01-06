Yeşilyurt Belediye Meclisi Ocak Ayı Çalışmalarını Sürdürüyor

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında gerçekleşen Ocak Ayı 2.Birleşim Toplantısında açılış ve yoklamanın ardından 04 Ocak 2023 Tarihli 1.Oturum Toplantısının karar özeti kabul edildi.

Yeşilyurt Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan toplantıda gündem maddelerine geçmeden önce konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi önünde yapılan hain saldırıda şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin’i altıncı ölüm yıldönümünde rahmet, minnet ve saygıyla yâd ettiklerini ifade etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın konuşmasından sonra gündem maddelerini görüşen Yeşilyurt Belediye Meclisi, Çilesiz mahallesi 5554 ada, 1 nolu parsel üzerinde ki taşınmazın ‘TÜBİTAK Bilim Merkezleri’ programı kapsamında "Yeşilyurt Bilim Merkezi" projesine 5 yıl süre ile tahsis edilmesine yönelik Yeşilyurt Belediyesi AR-GE Müdürlüğünün teklifini onayladı.

2023 yılı içerisinde Yeşilyurt Belediyesi tarafından yürütülecek olan kentsel dönüşüm ve güneş enerji sistemleri projeleri başta olmak üzere temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere araç ve iş makinası satın almak için TOKİ, Maliye Bakanlığı ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü gibi kamu, kurum ve kuruluşlarla yapılacak iş ve işlemler için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a yetki verilmesine yönelik gündem maddesini onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Mollakasım ve Cafana mahallelerinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait olan bazı taşınmazların satışına dair gündem maddelerini tek tek görüşüp onayladı.

Gündemdeki bazı maddeleri ilgili komisyonlara havale edilmesini kararlaştıran Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ocak Ayının son toplantısını 6 Ocak 2023 Cuma günü saat 10:00’da gerçekleştirecek.