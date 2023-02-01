Yeşilyurt Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısını Yaptı

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Meclis Başkanvekili Esin Tanrıverdi Başkanlığında gerçekleşen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlarken, açılış ve yoklamanın ardından ilk olarak 06 Ocak 2023 Tarihli Ocak Ayı Toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Yeşilyurt’un tarihsel ve kültürel hazinelerinin ön plana çıkması amacıyla Hıroğlu Mahallesi Yeşilyurt Lezzet Caddesinde hizmete sunulan Gastronomi Konağı, Türk İslam Sanatları Konağı, Kahve Konağı, Halil İbrahim Kalaycıoğlu Sinema Müzesi ile Gedik Cezaevi Müzesinin ‘Özel Müze’ statüsü kazandırılmasına yönelik Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifini onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Karakavak ile Bostanbaşı mahallelerinin birleşme noktasında hizmete sunulan park alanına Suriye'nin Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan hemşehrimiz Özel Harekât Polis Memuru Aytaç Altunörs’ün adının verilmesine yönelik Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonu Raporunu oybirliğiyle kabul etti.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt İlçe sınırlarında oto, halı yıkama, masaj salonu, pide ve lahmacun gibi alanlarda faaliyeti gösteren işyerlerinin ‘İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarında’ aranacak ek şartlara dair Hukuk ve İhtisas Komisyonu Raporunu görüşüp onayladı.

Gündemdeki imar maddelerini tek tek görüşerek karara bağlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, gündeme alınan altı maddenin ertelenmesine, bir maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna, üç maddenin de İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verdi.

Şubat Ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediyesi, Mart Ayı Toplantısını 01 Mart 2023 Çarşamba Günü saat 14:00’de gerçekleştirecek.