Yeşilyurt Belediye personellerinin maaşlarına yüzde 45 zam yapıldı

Yeşilyurt Belediye personellerinin maaşlarına, Başkan Mehmet Çınar’ın talimatı doğrultusunda yüzde 45 oranında zam yapıldı.

Yeşilyurt Belediyesi’nde 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalışmakta olan personellerin 30 Haziran 2023 tarihinde almış oldukları ücret ve sosyal haklarına 1 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatı doğrultusunda yüzde 45 oranında zam yapıldı.

Maaş artışının tüm personellere hayırlı olmasını temenni eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hedeflerinin tüm personellerin hayat standartlarını yükseltmek olduğunu söyledi.

Yeşilyurt Belediyesinin büyük ve güçlü bir aile olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, personellerin emeklerinin karşılığını vermeye gayret ettiklerinden bahsederken şunları söyledi; “ Yeşilyurt’umuza hizmet yolunda gece gündüz demeden çalışan, alın teri döken, emek sarf eden mesai arkadaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmek adına önemli bir adım attık. İlçemizin 81 mahallesine birlikte hizmet ettiğimiz, çalışmalarından her zaman gurur duyduğumuz personellerimizin aldıkları maaşları daha iyi şartlara getirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda, belediyemizde Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda çalışan personellerimizin maaş ve sosyal haklarına 1 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere %45 oranında zam yapmaya karar verdik. Hizmetlerinden, çalışmalarından ve gayretlerinden her zaman mutlu olduğumuz, birlikte mesai yapmaktan onur duyduğumuz çok değerli personellerimize ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.