Yeşilyurt Belediyesi, kırsal bölgelerin ulaşım ağını akıcı ve konforlu hale getiriyor

Yeşilyurt İlçesinin merkez ve kırsal bölgelerindeki yol ağını daha akıcı ve güvenli hale getirmek için çalışmalarına hız veren Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2023 Yılı Yatırım Programına alınan Tohma Mahallesindeki bağlantı yollarının düzenleme ve iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen ‘Deprem Bölgesi Belediye Başkanları İstişare Toplantısı’na katıldıktan sonra Malatya’ya dönüş yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ile birlikte Tohma Mahallesine giderek burada devam eden sathi kaplama çalışmalarını inceledi.

Tohma mahallesine yapılan hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan Tohma Mahalle Muhtarı Ali Kaygusuz, “Şahsım ve mahalle sakinleri adına Başkanımıza ve ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız gereken ne varsa yerine getiriyor, Allah razı olsun, bu hizmetlerin devamını bekliyoruz, Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ise Yeşilyurt Belediyesinin tüm yaşam alanlarında yoğun bir mesai yaptığını ifade ederken, “ Belediyemizin ekipleri ilçenin her bölgesine kaliteli ve güzel hizmetler götürüyor. Belediye Başkanımızın şahsında tüm ekiplerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden detaylı bilgiler alıp, mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Tohma Mahallesine sözünü verdikleri yatırımları teker teker gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

Başkan Çınar, Tohma’nın Yeşilyurt’un kırsal bölgelerdeki en büyük mahalleler arasında yer aldığını ifade ederken, 6 Şubat depreminden sonra yoğun bir göç alan Tohma’nın ulaşım ağını kaliteli hale getirmek için ekiplerin yoğun bir tempoyla çalıştığını dile getirdi.

6 Şubat depreminden sonra nüfusu artan Tohma’da yaşayan vatandaşları kaliteli ve güvenli bir yol ağıyla buluşturmak için yatırımlara hız verdiklerini söyleyen Başkan Çınar, “ Tarım, hayvancılık, bağ ve bahçe işlerinin yoğunlaştığı Tohma mahallemizin ulaşım ağını baştan aşağıya yeniliyoruz. Pandemi ve ardından yaşanan büyük deprem felaketinden sonra bu mahallemizin nüfusu iki kat arttı, köy evlerinin sayısı çoğaldı. Çiftçilerimizin, üreticilerimizin ve yaşanan felaketlerin ardından burada yaşamayı tercih eden hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarını doğru ve planlı yatırımlarla teker teker gideriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz alt yapısı tamamlanan yaklaşık 4,5 km’lik yolumuzu sathi kaplama ile akıcı ve güvenli hale getiriyorlar. Yenilenen yollarıyla birlikte Tohma mahallemize geliş ve gidişler artık daha konforlu ve güvenli hale gelecektir. Bu tür yatırımlar bölgemizin tarım ve hayvancılık alanındaki güçlü potansiyelinin hareketlenmesine vesile olacaktır. Sıcak havaya rağmen büyük bir özveriyle vatandaşlarımıza güzel hizmetler ulaştıran mesai arkadaşlarımızın hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum, ellerine ve emekleri sağlık. İlçemizin tüm yaşam alanlarının kaliteli ve güzel yol ağlarına sahip olması için yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, konuşmaların ardından bölgede kayısı hasadı yapan üreticileri de ziyaret ederek ‘hayırlı ve bereketli’ kazançlar temennisinde bulundular.