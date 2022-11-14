Yeşilyurt Belediyesi 'Namazla Diriliş' Konferansına Ev Sahipliği Yaptı

Yeşilyurt Belediyesinin kültürel etkinlikler kapsamında ev sahipliği yaptığı, İlahiyatçı Yazarlar Abdullah Yıldız, Ahmet Akbulut ve Ramazan Kayan'ın konuşmacı olarak katıldığı 'Namazla Diriliş' Konferansına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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  • 14.11.2022 17:48
  • Güncelleme: 14.11.2022 22:04
Yeşilyurt Belediyesi 'Namazla Diriliş' Konferansına Ev Sahipliği Yaptı
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen ‘Namazla Diriliş’ Konferansını, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Örgütleri Başkanları ile çok sayıda vatandaş takip etti.

Okunan Kuran’ı Kerim Tilavetinin ardından programın açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, toplum ve insan hayatının merkezinde namazın yer alması gerektiğini söyledi.

‘Namazla Diriliş’ konferansına konuşması olarak katılan İlahiyatçı Yazarlar Abdullah Yıldız, Ahmet Akbulut ve Ramazan Kayan’ı misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını vurgulayan Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak kentimizin hem sosyal ve kültürel yönünü geliştirmek hem de geleceğimizin umudu gençlerimizin dini, milli ve manevi yönlerini daha da güçlendirmek adına sürdürdüğümüz kültürel faaliyetlerimize bugün bir yenisini daha ekledik. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından organize edilen ‘Namazla Diriliş’ konferansımıza konuşması olarak katılan İlahiyatçı Yazarlar Abdullah Yıldız, Ahmet Akbulut ve Ramazan Kayan’a tüm hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli yazarlarımızın değerli bilgilerinden üst seviyede faydalanacağız. Namaz, dinimizin direğidir. Cenab-ı Allah Kur’an-ı Kerimin Bakara Suresinin 110’ncu Ayetinde, “Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, önceden kendiniz için hayır olarak neyi takdim ederseniz, onu Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı görendir” diye emretmektedir. Bizleri ve sevdiklerimizi birçok kötülükten koruyan ve kalkan görevi gören namaz bizim için çok önemlidir. Özellikle genç neslimizin hayatına İslami değerlerle yön ve şekil vermesi, namazını kılması, milli ve manevi değerlere sıkı sıkıya bağlı kalması için bizlerde her türlü desteği veriyoruz. Dinimizin gereklilikleri, kadim medeniyetimizin bize yüklediği sorumlulukları bilerek hareket etmekte yarar var. Özellikle çok iyi yetişmesi gereken gençlerimizi asla ihmal etmemeliyiz. ‘Namazla Diriliş’ konferansımızı da bu amaç doğrultusunda organize ettik. Gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi için kültürel ve sosyal hizmetlere çok büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın milli ve manevi yönlerini daha güçlü hale getirmek amacıyla ilçemizin farklı bölgelerindeki kültür ve sanat merkezlerinde 4 ile 6 yaş aralığındaki çocuklarımıza yönelik Erdem Okulları açtık. Gençlik ve Kültür Merkezlerimizde gençlerimize yönelik etkinliklerimize devam ediyoruz. Halk Eğitim Merkezlerimiz ve Diyanetle işbirliği halinde güzel ve kalıcı hizmetlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Bugün ki konferansımızda bizleri yalnız bırakmayan başta yazarlarımız olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çınar’ın konuşmasından sonra İlahiyatçı Yazarlar Abdullah Yıldız, Ahmet Akbulut ve Ramazan Kayan namazın din, toplum ve insan hayatındaki önemi üzerine hazırladıkları sunumlarını davetlilerle paylaştılar.

Büyük ilgi gören konferansın ardından Yıldız, Akbulut ve Kayan, kitaplarını imzaladılar.

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Hasan Yağmur
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