Yeşilyurt Belediyesi'nden depremzede üreticilere destek

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızda hasadına başladığımız seymen cinsi arpaları, yem haline getirdikten sonra deprem dolayısıyla üretim yapmakta zorlanan çiftçilerimize dağıtımını yapacağız” dedi.

Çınar, biçerdöveri kendisi kullanarak sezonun ilk arpa hasadını gerçekleştirdi.

Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasında gerçekleşen arpa hasat programına Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın, Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek ile Cumhuriyet Örnekköy Mahalle Muhtarı Mehmet Çelik katıldı.

Cumhuriyet Örnekköy Mahalle Muhtarı Mehmet Çelik, tarıma verdiği destek ve önemden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunarken, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan ise, “ Bereketli bir yıl diliyorum, Yeşilyurt Belediyemizle üç yıl önce yaptığımız protokol sonrasında buradaki alanımızda her yıl güzel hasatlar alıyoruz. Başkanımızı ve ekiplerini kutluyorum” şeklinde konuştu.

Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek ise, 6 Şubat depreminin tarıma ciddi zararı olduğunu ifade ederken, “Kentimizdeki atıl durumdaki arazilerin değerlendirilerek ekim yapılması ekonomiye ciddi katkıları olacaktır. Burada çok önemli bir kıymetli bir iş yapılmaktadır. Burada elde edilen ürünleri deprem mağduru çiftçilerimize verilecek olması da örnek teşkil edecek güzel bir çalışmadır. Bugüne kadar tarıma ciddi destekler sağlayan gerek ürün çeşitliliğin artması gerekse de çiftçilerimize yönelik katkılarından dolayı Başkanımızı ve ekiplerini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediyesinin tarımsal hizmetlerde örnek alınacak çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın ise, “Burada hasadı yapılan arpaların depremzede çiftçilerimize dağıtılacak olması örnek ve güzel bir hizmettir. Atıl vaziyetteki alanların değerlendirilmesi ve akabinde çiftçilerimizin desteklenmesi çok önemlidir. Bütün yetiştiriciler adına Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çalışmaların desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “2022 yılının Sonbaharında arpa ve buğdayların ekimini yapmıştık. Bugünde seymen cinsi arpaların bugün hasadını yapıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Amacımız farkındalık oluşturmaktır, devletimize, bakanlıklarımıza ve hazineye ait olan boş arazileri en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Çiftçilerimize ve üreticilerimize katkı sunarak tarımsal yatırımlarda ilçemizin adını duyurmaya çalışıyoruz. İyi tarım uygulamalarıyla bölgemizi kalkındırmayı hedefliyoruz. İlçemiz tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahiptir, bu güçlü potansiyeli doğru, mantıklı ve doğru uygulamalarla ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Çiftçilerimizle ortaklaşa, el ele çalışıyoruz, onların taleplerini dikkate alarak bu hizmetleri yürütüyoruz. Ancak bugün hasat dönemi bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Çok ağır bir deprem süreci yaşadık, çiftçilerimiz ve üreticilerimizde bu süreçten olumsuz düzeyde etkilendi, ahırları yıkılan, hayvanları telef olan, bağ ve bahçelerinde iş yapmakta zorluk yaşayan, mağdur olan çok sayıda üreticimiz bulunuyor. Bugün arpa ve samanlarımızı topluyoruz, ilerleyen dönemlerde yapacağımız bir programla bu ürünlerimizi depremzede çiftçilerimize dağıtacağız” diye konuştu.