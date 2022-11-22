Yeşilyurt Belediyesi’nden Tarımsal Yatırımlara Bir Destek Daha!

Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasında gerçekleşen ‘Tohum Toprakla Buluşuyor’ etkinliğine, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Pektaş, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Celal Şerefhanlı, Pancar Kooperatifi Müdürü Abdullah Ertan, Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Çelik ile üreticiler katıldı.

Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Çelik, Yeşilyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Pektaş ile Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Celal Şerefhanlı, tarıma verdiği önem ve destekten dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkür ettiler.

Yeşilyurt’ta tarıma ciddi destekler sağlandığını ifade eden Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın ise “Gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz, bizim hem üretmemiz hem de üretene sahip çıkmamız gerekiyor. Yeşilyurt Belediye Başkanımıza hem üretim alanları oluşturduğu için hem de üreticilere sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. Bu tür destekler bizleri sevindirmektedir” şeklinde konuştu.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek de, Yeşilyurt Belediyesinin tarımın her aşamasını desteklediğine dikkat çekerek, “Yeşilyurt Belediyesini diğer belediyelerden farklı kılan, tarımsal üretim için materyal dağıtımından öte aynı zamanda üretimin de içerisinde yer almasıdır. Tarımsal alanları hareketlendirecek aktif çalışmaların yanı sıra çiftçilerimizin moral ve motivasyonunu artıracak çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Gıdanın ve tarımın bütün canlı yaşamı için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok, bunu herkes biliyor. Tarıma ve çiftçiye yönelik bu tür destekleri takdirle karşılıyoruz ve devamını temenni ediyoruz. Mehmet Çınar Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz ” diye konuştu.

‘Tohum Toprakla Buluşuyor’ projesiyle birlikte tarıma verdikleri önemi bir kez daha ön plana çıkardıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Tarımın, üretimin ve gıdanın bütün canlılar için ne kadar önemli olduğunun hepimiz farkındayız. 2019 yılında kurduğumuz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz çatısı altında hayata geçen yatırımlarımız ve desteklerimizle birlikte tarımsal potansiyelimizi sürekli geliştiriyoruz. Belediyemize ait alanların yanı sıra çiftçilerimizin arazileri hareketlendirip daha verimli ürünler toplayabilmek ve ürün çeşitliliğini artırmak için de var gücümüzle çalışıyoruz. Malatya’da tarımla ilgili kamu, kurum ve meslek örgütleri ile birlik başkanlarımızla birlikte hareket ederek tarıma yönelik desteklerimizi el birliğiyle sürekli artırmaktayız. Birlik Başkanlarımızın destekleri bizim için büyük önem taşıyor, çünkü hepimiz memleketimiz ve kentimiz için çalışıyoruz. Tarımın, hayvancılığın ve ziratin geliştirilmesi ve çok daha iyi seviyeleri getirilmesi hepimizin ortak gayesidir” ifadelerini kullandı.

Çınar, tarımsal hizmetlere sağladıkları desteklerin meyvelerini toplamaya başladıklarına dikkat çekerek, “2019 yılında göreve geldiğimizde tarımsal hizmetlere ciddi destekler sağlayacağımızın sözünü vermiştik. Geride kalan süreçte bu sözümüzü yerine getirip, Yeşilyurt’u tarım kenti yapma hedeflerimize emin adımlarla yaklaşmaktayız. Arpa, buğday, mercimek ve fasulye üretiminin yanı sıra ağaç fidesi ve rulo çim üretimlerinin yapıldığı Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızda her yıl belirlenen hedeflerin üzerine çıkarak verimli ürünler topluyoruz. Burada üretimi yapılan ağaç fidelerimiz ve rulo çimlerimizle birlikte ilçemizdeki kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı artırdık, bugüne kadar hizmete sunduğumuz 235 parkımızı burada yetiştirdiğimiz fideler ve rulo çimlerle daha ferah ve güzel bir görüntüye kavuşturduk. Üretim noktasında çok güzel teknik bir alt yapı kurduk. Kiraz ve vişne bahçelerimizle, ücretsiz fide desteklerimizle, kurduğumuz gen tohum bankasıyla birlikte bu faaliyetlerimize her geçen dönem bir yenisini daha ekliyoruz. Katma değeri yüksek, daha nitelikli ürünler toplayabilmek içinde üzerimize düşen ne varsa yerine getiriyoruz. Ülkemizin ekonomisine katkı sunan ihracatçılarımıza yeni desteklerin sağlanması noktasında çok hassas çalışmalar yürütüyoruz. Bunları yaparken hem üretime hem de istihdama ciddi katkılar sunmuş olacağız. Araştırma ve geliştirme ile stratejik çalışmalarımızla birlikte tarıma, hayvancılığa ve zirate yönelik katkılarımız artarak devam edecektir. Bütün canlılar için stratejik önemi yüksek olan gıda ve tarım hiç şüphesiz gelecektir, umuttur. Topraklarımızı bereketlendirmek, verimli ürünler toplamak, ülkemizin tarımsal vizyonuna katkı sunmak temel önceliğimizdir. Bugünde 120 dönümlük alanda arpa ve buğday ekimi yapıyoruz. Rabbim bereketli ürünler toplamamızı hepimize nasip etsin inşallah. Burada üretimi yapılan arpa ve buğdayları üreticilerimize dağıtarak, tarıma ve çiftçilerimize yönelik desteklerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz. Tarımı ne kadar geliştirip büyütürsek geleceğe de en güzel yatırımı yapmış oluruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından traktörün direksiyonuna geçen Çınar, hazırlanan arpa ve buğday tohumlarının ilk ekimini yaptı.