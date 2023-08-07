Yeşilyurt Belediyesi'ne 110 adet hibe çöp konteyneri

UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından Yeşilyurt İlçesinin muhtelif bölgelerinde yer alan Konteyner Kentlere yerleştirilmek amacıyla Yeşilyurt Belediyesine 110 adet Çöp Konteyneri hibe edildi.

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binasında gerçekleşen teslimat törenine Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) Türkiye Temsilcisi Louisa Vinton ile UNDP Bölge Koordinatörü Hamit Doğan katıldı.

Malatya’da deprem yaralarının sarılması adına başlatılan seferberliğe katkı sunduklarını söyleyen UNDP Türkiye Temsilcisi Louisa Vinton, “ UNDP olarak Yeşilyurt Belediyesine 110 adet çöp konteynırı bağışladık. Malatya Türkiye’de yaşanan yıkıcı depremden en çok zarar gören dört kentten biridir, bugün burada gördük. Maalesef Malatya’da yıkım çok fazla, çok ağır bir süreç yaşanıyor. UNDP olarak elimizden geldiğince destek olacağız, kentin toparlanmasına yardımcı olacağız. Malatya’da bir çok kurumla verimli görüşmeler yaptık, mesleki eğitimden hibe desteklerine kadar bir çok konuda Malatya’ya desteklerimiz devam edecektir” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, hibe edilen 110 adet Çöp Konteynırından dolayı UNDP’ye teşekkürlerini sunarak, “ 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın felaketi büyük depremlerde Malatya diğer 11 kent gibi büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı. Sevdiklerimizi, yakınlarımızı kaybettik, şehrimizde bu ağır süreçte ciddi zararlar gördü. Deprem yaralarının sarılması için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri, dernekler, vakıflar, gönüllü kuruluşlar ve yardımseverler şehrimize ve ilçemize katkı sunuyorlar. Şehrimizin yeniden toparlanmasına adına başlatılan sürece destek sunmak amacıyla şehrimize gelen UNDP Türkiye Temsilcisi Louisa Vinton ile UNDP Bölge Koordinatörü Hamit Doğan’da ilçemizin muhtelif bölgelerinde kurulan konteyner kentlerde kullanılmak üzere 110 adet çöp konteynırını belediyemize bağışladılar. Dini, dili ve ırkı ne olursa olsun insanlar arasındaki bu yardımlaşma ve dayanışma anlayışı bizim için önemli ve kıymetlidir. Malatya’nın ayağa kalkması noktasında çeşitli alanlarda destekler sunan UNDP’nin bu zor süreçteki katkılarını bizler asla unutmayacağız. UNDP’nin yetkilileri de şehrimize gelerek buradaki büyük yıkımı yerinde gördüler, bilgi sahibi oldular. UNDP ile olan ilişkilerimizi daha güçlü hale getirip, bölgemizdeki eksiklikleri ve ihtiyaçları kendilerine ileteceğiz. Şehrimizin toparlanma sürecine verdikleri desteklerden dolayı UNDP’nin yetkilileri şahsında Birleşmiş Milletlere bağlı tüm üye ülkelere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar konuşmaların ardından UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton’a gerçekleşen ziyaretten dolayı teşekkürlerini sunup, kayısı paketi ile çeşitli hediyeler takdim etti.