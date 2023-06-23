Yeşilyurt'ta 'Dalbastı Kirazı'nda hasat zamanı

Malatya’nın Coğrafi İşaret tescilli ürünü olan Yeşilyurt Dalbastı Kirazı’nda hasat başladı.

Malatya’da kayısıdan sonra kendine has tadıyla ağızlara tat katan coğrafi işaret tescilli ‘Dalbastı Kirazı’ bu yıl hem kalite olarak hem de rekolte olarak üreticisini sevindiriyor.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, kirazda hasada başladıklarını ve ürünlerinin ise oldukça verimli olduğunu ifade etti.

“İhracatçı firmaları Yeşilyurt’a davet ediyoruz”

Kiraz hasadına katılan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, yaşanan depremlerin oluşturduğu tüm olumsuzluklara rağmen çiftçinin üretim ve tarım yapmaya devam ettiğini söyledi. Malatya’nın marka değeri olan kayısının yanı sıra Yeşilyurt ilçesinde coğrafi işaret tescilli ürün olan dalbastı kirazının önemli bir ürün olduğunu belirten Özcan, “Dünyanın birçok yerinde kiraz yetişiyor ancak burada yetişen kirazın marka değeri oldukça yüksek. Bu sezon rekoltemiz de yüksek ve kaliteli ürün” dedi.