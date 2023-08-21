Yeşilyurt'ta 'İyilik Havuzu' projesi' yüzleri güldürüyor

Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak hizmetlere her zaman öncelik tanıyan Yeşilyurt Belediyesi, 91.Dev Öğrenci Okulu Öğretmenleri ve Öğrencilerinin öncülüğüyle hayırsever bir işadamı tarafından temin edilen akülü engelli aracı ‘İyilik Havuzu’ projesi çerçevesinde sekiz yaşındaki Muhammed Emin Kuzu’ya hediye etti.

Yeşilyurt Belediyesi Aile Yaşam Merkezinde düzenlenen ‘İyilik Havuzu’ Projesi etkinliğine Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili İsmail Caner Kaymaz, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi ile Muhammed Emin Kuzu ve aile fertleri katıldı.

Yeşilyurt Belediyesi olarak ‘sosyal belediyecilik’ hizmetlere her zaman ayrıcalık gösterdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün bünyesinde 15 farklı alanda hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak faaliyetlerde bulunuyoruz. Emanet Çarşısından Emanet Ekmeğe, İyilik Havuzundan İş Havuzuna, Engelli Kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştıracak hizmetlerden birçok alana kadar sosyal belediyeciliğin gerekliliklerini yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında ki gönül köprülerini sağlam hale getirmek içinde elimizden geleni yapıyoruz. ‘İyilik Havuzu’ Projemizde bu bağların daha güçlü hale gelmesine büyük katkı sunmaya devam ediyor. 91.Dev Öğrenci Okulu Öğretmenleri ve Öğrencilerinin öncülüğüyle hayırsever işadamımız, Meclis Üyemiz Sayın Hamit Ilıcak tarafından temin edilen akülü engelli aracı sekiz yaşındaki Muhammed Emin Kuzu’ya bugün hediye ediyoruz. İşadamımız Sayın Hamit Ilıcak’ da bu duyarlı yaklaşımından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu güzel ve iyilik hareketine katkı sunan herkese Sayın Belediye Başkanımız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Muhammed Emin Kuzu kardeşime de sağlıklı, huzur dolu yıllar dilerim” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili İsmail Caner Kaymaz ise, Muhammed Emin Kuzunun mutlu gününde yanında yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘İyilik Havuzu’ projesine katkı sunan değerli işadamımız tarafından temin edilen engelli aracımızı Muhammed Emin Kuzuya takdim edeceğiz. Bu hayra ve güzelliğe vesile olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Muhammed Emin Kuzu ile aile fertleri ise, akülü engelli araç hediyesinden dolayı teşekkürlerini sundular.