Yeşilyurt'ta 'iyilik makası' projesiyle çocukların yüzü gülüyor

Çocukları deprem travmasından uzak tutup geleceğe daha güvenle ve umutla bakmalarını sağlayacak sosyal sorumluluk projelerine ağırlık veren Yeşilyurt Belediyesi, ‘İyilik Makası’ adı altında başlattığı yeni projesiyle çocukların hayatına renk katmaya başladı. Sütlüce Mahallesinde gerçekleşen ilk etkinlikte yarışmalar düzenlendi, hediyeler dağıtıldı, çocuklar keyifli ve neşeli anlar yaşadı.

Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde hassasiyetle durduğu ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerinin Yeşilyurt İlçesinde daha geniş kesimlere ulaşmasını sağlayan Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘İyilik Makası’ Projesi, depremzede çocukların hayata daha umutla ve güvenle bakmasını hedefliyor.

Sütlüce Mahallesinde gerçekleşen ilk etkinlik yoğun bir ilgi altında gerçekleşti. Çalınan hareketli şarkılarla birlikte keyifli ve renkli bir atmosferin hâkim olduğu etkinlik alanında ilk olarak bay ve bayan kuaförler kendileri ayrılan özel bir bölümde çocukların saçlarını kesip, saç bakımlarını yaptılar.

Saç kesimleri sırasında neşeli anlar yaşayan çocuklar daha sonra çalınan şarkılara hep birlikte eşlik edip oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendiler. Düzenlenen farklı aktivitelere katılıp güzel bir gün yaşayan çocuklara, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay ve Sütlüce Mahalle Muhtarı Mehmet Kılıç tarafından ‘İyilik Makası’ Projesi çerçevesinde hazırlanan hediyeler dağıtıldı.

Düzenlenen etkinliklerden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Sütlüce Mahalle Muhtarı Mehmet Kılıç, “Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren Yeşilyurt Belediyemize mahallemizde düzenlediği bu güzel programdan dolayı teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’ın şahsında tüm çalışanların ellerine sağlık, Allah hepinizden razı olsun. Çocuklarımız güzel bir gün yaşadılar.” diye konuştu.

Çocukları deprem travmasından uzak kalmalarını sağlayacak hizmetlerine ‘İyilik Makası’ Projesini de ekleyerek çalışma alanlarını genişlettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, “ ‘İyilik Makası’ Projemizin ilk etkinliği için Sütlüce Mahallesindeyiz, bizleri gönülden ve samimi bir ortamda ağırlayan muhtarımıza, mahalle sakinlerimize ve geleceğimizin umudu kıymetli çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. Ülke, millet, şehir ve ilçe olarak çok ağır bir süreçten geçiyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yaşanılan ağır sürecin sıkıntılarından uzak tutmak ve hayata umutla bakmalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin acısını yüreğimizde halen yaşıyoruz, acımız gerçekten büyük. Rabbim bu tür felaketlerden herkesi ve hepimizi korusun inşallah. Belediye Başkanımızın şahsında Yeşilyurt Belediyesinin tüm kadrosu deprem yaralarının sarılması için ilk günden beri sahada çok aktif olarak çalışmaktadır. Bu çalışmalar artarak devam edecektir. Sosyal sorumluluk projelerimiz ve farklı alanlardaki hizmetlerimizle hemşehrilerimizin yanında yer almak içinde var gücümüzle çalışıyoruz. ‘İyilik Makası’ projemiz ile de çocuklarımızın güzel bir gün geçirmelerini sağlıyoruz. Yarışmalar düzenleniyoruz, hediyeler dağıtıyoruz, müzik etkinliklerimizin hareketli ve renkli geçmesini sağlıyoruz. Çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm oluşturmak için bu tür projelere ayrı bir önem veriyoruz. Yeter ki çocuklarımız mutlu olsun, yüzleri gülsün, gözlerindeki ışıltı asla sönmesin. Etkinliklerimize ara vermeden devam edeceğiz.” diye konuştu.