Yeşilyurt'ta aşure etkinliği

Muharrem Ayı ve Aşure Günü münasebetiyle Yeşilyurt Belediyesi tarafından hazırlatılan aşureler, Kiltepe Mahallesinde ki Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi önünde kurulan kazanlarda vatandaşlara ikram edildi.

Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezindeki sosyal, kültür ve sanat faaliyetlerine katılan kursiyerlerin yanı sıra mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği aşure ikramına Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan ile Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri de katıldı.

Kurulan kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure ikramında bulunan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan, Muharrem Ayının İslam dünyasında özel bir yeri olduğunu ifade ederken şunları söyledi; “Muharrem ayının manevi zenginliğini tüm hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Kiltepe Mahallemizde faaliyete sunduğumuz Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezindeki kurslardan faydalanan kursiyerlerimizin yanı sıra mahallemizin değerli sakinlerine aşure ikramında bulunduk. Muharrem ayı, Kur’an-ı Kerim’de de kıymet verilen dört aydan biridir. Bizler de bu mübarek ayda her yıl vatandaşlarımızla buluşup, aşure ikramında bulunuyoruz. Tutulan oruçları Allah kabul etsin. Bu mübarek günlerde birlik ve beraberlik içerisinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Paylaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin, tüm vatandaşlarımız için bolluk ve bereket getirmesini diliyorum” diye konuştu.