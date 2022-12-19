Yeşilyurt'ta Bilardo Turnuvası çekişmeli geçti

Malatya Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde, Malatya ve çevre illerden 90 sporcunun katılımıyla dört gün süren Yeşilyurt Belediyesi 1.Ödüllü 3 Bant Bilardo Turnuvası tamamlandı. Dereceye giren sporcuların ödülleri Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ında katılımıyla düzenlenen ödül töreninde takdim edildi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 19.12.2022 18:04
  • Güncelleme: 19.12.2022 21:36
Yeşilyurt'ta Bilardo Turnuvası çekişmeli geçti
Malatya Gerçek Haber - Malatya Haber - Malatya Haberleri - Hasan Yağmur

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Malatya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Bilardo İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen Yeşilyurt Belediyesi 1.Ödüllü 3 Bant Bilardo Turnuvası büyük bir çekişmeye sahne oldu. Modern ve konforlu ortamlara sahip Malatya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Bilardo Salonunda dört gün süren turnuvaya katılan 90 sporcu dereceye girmek için büyük bir mücadele verdi.

Çekişmeli ve heyecan dolu anlara sahne olan Yeşilyurt Belediyesi 1.Ödüllü 3 Bant Bilardo Turnuvasının final maçlarının ardından birinci Celil Atabey olurken, ikinci Murat Bayram, üçüncü Yalçın Geneş, dördüncü ise Aykut Ertunç oldu.

Yeşilyurt Belediyesi 1.Ödüllü 3 Bant Bilardo Turnuvasına katılan tüm sporculara teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, dostluk ve centilmenlik içerisinde geçen turnuvada dereceye girenleri tebrik etti.

Malatya ve çevre illerden katılan 90 sporcunun kıyasıya rekabetine sahne olan Yeşilyurt Belediyesi 1.Ödüllü 3 Bant Bilardo Turnuvasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İl ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüklerimiz ile Bilardo İl Temsilciliğimizle ortaklaşa düzenlediğimiz ve dört gün boyunca büyük bir çekişmeye sahne olan bilardo turnuvamız, kentimizin sportif vizyonunun gelişmesine büyük bir katkı sunmuştur. Organizasyonda emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından kentimize kazandırılan, modern ve nezih alanlara sahip bilardo salonumuzdaki turnuvamızda dostluk kazanmıştır. Sporun temel ruhunda zaten saygı, sevgi, tatlı rekabet ve centilmenlik vardır. Bu anlayışı bir kez daha ortaya koyan bilardocularımıza teşekkür ediyorum. Kentimizin ve ilçemizin sportif manada daha da güçlenmesi, yeni tesislere ve organizasyonlara kavuşması içinde bu tür turnuvaların sayısını hep birlikte artıracağız. Kentimizin sosyal, kültürel ve sportif yönden tanıtımına güzel bir organizasyonla destek vermenin de ayrıca gururunu yaşıyoruz. Malatya her zaman büyük ve geniş organizasyonlara ev sahipliği yapacak alt yapıya, tesislere ve imkanlara sahiptir. Bilardo turnuvamız ile de bunu bir kez daha ön plana çıkarmış olduk. Sporun ve sporcunun yanında güçlü bir şekilde durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Çınar’ın konuşmasından sonra dereceye girenlerin ödülleri takdim edilirken, çekilen hatıra fotoğrafıyla turnuvaya son verildi.

galeri
galeri
galeri

Bülten

Hasan Yağmur
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Malatya Emniyeti okullarda SİBERAY'I anlattı

Malatya Emniyeti okullarda SİBERAY’I anlattı

Başkan Cömertoğlun'dan Arapgir'e Doğalgaz Müjdesi

Başkan Cömertoğlun’dan Arapgir'e Doğalgaz Müjdesi

Başkan Gürkan ve Vali Şahin Malatya City'de İncelemede Bulundu

Başkan Gürkan ve Vali Şahin Malatya City'de İncelemede Bulundu

Başkan Güder, KYK Yurdu Öğrencileriyle Buluştu

Başkan Güder, KYK Yurdu Öğrencileriyle Buluştu

Vali Şahin, Şire Pazarı ve Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tesislerinde İncelemelerde Bulundu.

Vali Şahin, Şire Pazarı ve Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tesislerinde İncelemelerde Bulundu.

Başkan Gürkan, 'Çocuklarımızı yerli malı hakkında bilinçlendirmeliyiz'

Başkan Gürkan, “Çocuklarımızı yerli malı hakkında bilinçlendirmeliyiz”

Çok Okunanlar
1
Yeşilyurt Belediyesi'nden Tarımsal Yatırımlara Bir Destek Daha!

Yeşilyurt Belediyesi’nden Tarımsal Yatırımlara Bir Destek Daha!

2
Yeşilyurt Belediyesi 235'nci Parkı TOKİ Yavuz Selim Mahallesinde İnşa Ediyor

Yeşilyurt Belediyesi 235’nci Parkı TOKİ Yavuz Selim Mahallesinde İnşa Ediyor

3
Pelitoğlu, 'Kadına Şiddet, İnsanlığa İhanettir'

Pelitoğlu, "Kadına Şiddet, İnsanlığa İhanettir"

4
Malatya Emniyetinden Kaçakçılık Operasyonu

Malatya Emniyetinden Kaçakçılık Operasyonu

5
ALS Hastası Elif ve Mehtap'ın Hasta Yatağı Talebi Gerçeğe Dönüştü

ALS Hastası Elif ve Mehtap’ın Hasta Yatağı Talebi Gerçeğe Dönüştü

6
'17 Şehit 17 Sınıf Binlerce Gönül' Projesi

“17 Şehit 17 Sınıf Binlerce Gönül" Projesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeşilyurt'ta Bilardo Turnuvası çekişmeli geçti

Yeşilyurt’ta Bilardo Turnuvası çekişmeli geçti

Güder: 'Hizmetlerimiz ile ilçemizi güzel yarınlara hazırlıyoruz'

Güder: “Hizmetlerimiz ile ilçemizi güzel yarınlara hazırlıyoruz”

DAHA FAZLA
Gürkan, vatandaşlarla bir araya geldi

Gürkan, vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Sadıkoğlu: 'Girişimlerimiz olumlu sonuçlandı, 6. bölge teşvikleri süresi 2 yıl uzatıldı'

Başkan Sadıkoğlu: “Girişimlerimiz olumlu sonuçlandı, 6. bölge teşvikleri süresi 2 yıl uzatıldı”

Başkan Gürkan ve Vali Şahin Güney Kuşak Yolunda incelemede bulundular

Başkan Gürkan ve Vali Şahin Güney Kuşak Yolunda incelemede bulundular

Başkan Güder, Üniversite Öğrencileriyle 'Buğday Tanesi' Filmini İzledi

Başkan Güder, Üniversite Öğrencileriyle "Buğday Tanesi" Filmini İzledi

Başkan Çınar, 'Planlı, Sistemli Ve Disiplinli Çalışmak Başarının Altın Kuralıdır'

Başkan Çınar, “Planlı, Sistemli Ve Disiplinli Çalışmak Başarının Altın Kuralıdır”