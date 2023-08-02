Yeşilyurt'ta çocuklar gökyüzünün derinlikleriyle tanıştı

Yeşilyurt Kent Konseyi, çocukların astronomi ve uzay dünyasına olan ilgisini arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Teleskop ile Ay Gözlemi’ etkinliği düzenledi.

Afetlerden etkilenen çocukların eğitim süreçlerine destek olmak ve sosyal hayata katılımlarını hızlandırmak amacıyla Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından Manas Evleri Yanı Konteyner Kentte düzenlenen ‘Teleskop ile Ay Gözlemi’ etkinliğine çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Akşam saatlerinden itibaren görevliler nezaretinde sıraya girerek teleskoptan ayı gözlemleyen çocuklar, gökyüzünün derinlikleri ile tanıştılar. Dolunay üzerinde bulunan kraterleri yakından görmek için adeta birbirileriyle yarışan öğrenciler defalarca sıraya girerek ayla ilgili heyecanlarını yatıştırmaya çalıştılar. Çocuklara ayrıca uzay, gezegenler, yıldızlar ve güneşle alakalı bilgiler verildi.

Teleskoplarla gökyüzünde incelemeler yapan çocuklara sanal gözlük ve benzeri teknolojik imkânlarla da uzay deneyimleri yaşatıldı.

Etkinliğe katılarak çocukların heyecanını paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çocuklar ve gençler başta olmak üzere, toplumun her bireyinde keşif duygusunu ve farkındalığını arttırarak, ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarına öncülük edebilecek, kendisiyle ve ülkesiyle barışık, değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirmek için bu tür organizasyonlara önem verdiklerini söyledi.

Çocuklara gökyüzünü izleterek geleceğe odaklanmalarını ve geleceğe yönelik hayaller kurmalarını hedeflediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt Kent Konseyimizi böylesine güzel ve verimli bir etkinlikten dolayı öncelikle tebrik ediyorum. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın hayatlarına güzel dokunuşlar yaparak, her yaştan vatandaşımızın kültürel ve sosyal hayatlarının daha nitelikli olmasını sağlayacak hizmetlere büyük önem veriyoruz. Kent Konseyimizde bu hizmetlerimize güzel projelerle katkı sunuyor. Çocuklarımızı uzay, gezegenler ve güneş sistemi hakkında bilgi sahibi yapmak, bilim ve teknolojiye teşvik etmek için düzenlenen etkinlik oldukça başarılı ve güzel geçti. Kurulan teleskopla ay ve gökyüzünün derinliklerini inceleyen çocuklarımız farklı bir deneyim yaşadılar. Bu tür organizasyonlarla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçen milli teknoloji hamlesine de katkı sunuyoruz. Biz çocuklarımızın bilim ve teknoloji alanında başarılı olmalarını, kendilerini yetiştirmelerini ve ülkemizin uzay konusunda başlattığı büyük yatırımların gelecekte güçlü bir parçası olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımızın teleskopla uzayı ve gökyüzünü izlerken yaşadıkları heyecan, milli teknoloji hamlesinin daha da güçlenerek yoluna devam etmesine vesile olacaktır. Bugünün çocukları, geleceğin teknolojine yön verecek bireyleri olacaktır.” diye konuştu.