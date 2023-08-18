Yeşilyurt'ta kırsal mahallelerdeki yol çalışmalarına ağırlık verildi

Yeşilyurt’un kırsal mahallelerindeki yol yatırımlarına ağırlık veren Yeşilyurt Belediyesi, yaşanan deprem felaketi ve hava şartlarından dolayı yol ağında yıpranmalar oluşan Duruldu Mahallesinde araç ve yaya trafiğinin güvenli bir şekilde sağlanması için sathi kaplama çalışmalarına hız verdi.

Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, ihtiyaç duyulan tüm mahallelerde yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan tespitler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, belirlenen program dahilinde mahallelerin yol sorununu teker teker çözüyor.

Yaşanan deprem felaketinin yanı sıra kış dönemindeki aşırı yağışlardan kaynaklanan sorunlar nedeniyle ulaşım ağında birtakım sorunlar yaşayan Duruldu Mahallesinin yol problemleri de yapılan planlama doğrultusunda gideriliyor.

Yeşilyurt Belediyesine devam eden yol çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sunan Duruldu Mahalle Muhtarı Uğurcan Aytekin, “Mahallemizde yoğun bir çalışma söz konusu, Belediye Başkanımıza ve Fen İşleri Müdürlüğünün tüm ekiplerine teşekkür ediyoruz. Sıcak havada asfalt dökmek, yol açmak ve tadilat yapmak gerçekten zor bir iş, burada çalışan personellerimizin emeklerini takdirle karşılıyoruz. Yeniden Malatya yeniden Yeşilyurt için herkes seferber oldu, bizlerde elimizden geldiğince bu sürece katkı sunmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, kırsal mahallelerin sorunlarını güçlü ve kalıcı yatırımlarla çözmeye devam ettiklerini söyledi.

Duruldu Mahallesine ulaşımı sağlayan yolları güvenli ve konforlu hale getirmek için ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Başkan Çınar, temel ilkelerinin vatandaşların yaşam konforu için nerede ihtiyaç varsa oraya ihtiyaç duyulan o hizmeti hızlı bir şekilde ulaştırmak olduğunu söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerinin sıcak havaya rağmen büyük bir özveriyle çalışarak planlanan hizmetleri kusursuz bir şekilde ilçenin dört bir tarafına ulaştırdığını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Vatandaşlarımızın ilçemizdeki yollarda sorun yaşamaması için ekiplerimizle birlikte özveriyle çalışıyoruz. Biz birlik ve beraberlik içerisinde bir ekip olarak şehrimize, ilçemize ve hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Bu ekibin tek mutluluğu insanlarımıza hizmet etmektir. İlçemizin muhtelif bölgelerinde yaşanan deprem felaketi ve hava şartlarından dolayı bozulan ve yıpranan yollarımızın sorunlarını teker teker çözüp, araç ve yaya trafiğini sağlıklı hale getiriyoruz. Duruldu Mahallemizin yollarını bu planlama doğrultusunda sağlıklı, güvenli ve akıcı hale getirmek için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Pandemi süreci ve deprem olaylarından sonra vatandaşlarımız bağ ve bahçe işlerine ağırlık verince doğal olarak kırsal bölgelerimizin ihtiyaçları da artmış oldu. Bizlerde burada ikamet eden vatandaşlarımızın güvenli yollarda yolculuk etmelerine imkan sunmak için yol yatırımlarına ağırlık veriyoruz. Şehir merkezine yakınlığının yanı sıra buradaki konteyner kentlerden dolayı nüfus yoğunluğu son dönemlerde artan Duruldu Mahallemizde bağ ve bahçe işleriyle birlikte ziraat ve hayvancılık işlerinin de yoğunlaşmasıyla birlikte bu bölgeye ulaşımı kolaylaştırmak ve rahatlatmak içinde çalışmalarımızı artırdık. Son dönemlerde gelişen bölgeler arasında yerini alan Duruldu Mahallemizin temel ihtiyaçlarını çözüme kavuşturup, hemşehrilerimizin yaşam standardını yükseltmek için 7/24 çalışıyoruz. Burada çalışma takvimine alınan yolumuzun alt yapısını tamamladıktan sonra sathi kaplama ile güzel bir görüntüye kavuşturacağız. Yolumuzun kaliteli ve uzun ömürlü olması için çalışmalarımızın her aşamasında ince eleyip sık dokuyoruz. İlçemizin tüm yaşam alanlarına ulaşımı sağlayan yolların konforunu artırmak için durmadan dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.