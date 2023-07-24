Yeşilyurt'ta Muhtarlarla istişare toplantısı

Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Muhtarlarla İstişare Toplantısında, 6 Şubat 2023 tarihindeki ‘Yüzyılın Felaketi’ iki büyük depremin ardından Yeşilyurt İlçesinde başlatılan yatırımların yanı sıra planlanan hizmetler tüm boyutlarıyla ele alındı.

Toplantıda söz alan mahalle muhtarları mahalleleriyle ilgili taleplerini aktardılar.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde Gedik Oba Çadırında düzenlenen istişare toplantısına, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Süleyman Emre, Malatya Muhtarlar Dernek Başkanı Şahin Demirci, Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Salman Şahbaz, Kayısı Kent Muhtarlar Dernek Başkanı Alaattin Aktaş, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ile Mahalle Muhtarları katıldı.

Karşılıklı fikir alış verişi şeklinde geçip, mahallelerin ihtiyaçlarının ele alındığı toplantıda, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından Yeşilyurt İlçesinde ki mahallerin son durumu, ağır hasarlı binaların yıkımı, enkaz kaldırma, konteyner kentlerin ihtiyaçları, ilçenin farklı bölgelerinde yapımı süren TOKİ Konutları ve Köy Evleri ile Yerinde Dönüşüm gibi konular tüm boyutlarıyla masaya yatırıldı.

Toplantıda ilk olarak söz alan Muhtar Derneklerinin Başkanları, düzenlenen toplantının yanı sıra Yeşilyurt’a yaptığı hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunarken, mahallelerin ve konteyner kentlerin ihtiyaçlarını paylaşıp, sıkıntıların aşılması için destek talebinde bulundular.

Mahalle Muhtarlarının yerel yönetimler ile kamu ve kurumların ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Malatya’da deprem yaralarının sarılması için mahalle muhtarlarıyla güçlü bir işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.

Başkan Çınar, ‘Yüzyılın Felaketi’ olan iki büyük depremin meydana geldiği 6 Şubat 2023 tarihinden bugüne kadar Yeşilyurt Belediyesinin tüm imkanlarını vatandaşların emrine sunduklarını ifade ederken, mahalle muhtarlarıyla kurdukları sağlam iletişim kanalları sayesinde var olan sorunların doğru ve kalıcı çözümlerle giderilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin ardından Yeşilyurt Belediyesinin hizmetleri hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Çınar, “Büyük depremlerin yaşandığı 6 Şubat 2023 günü saat 04:17’den itibaren belediyemizin tüm imkânlarını hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Tabii ki çok zor günler yaşadık, kaybettiklerimiz oldu, sevdiklerimizi gözyaşları altında toprağa verdik. Allah bir daha o günleri milletimize yaşatmasın. Depremden hemen sonra ekiplerimizi koordine ederek vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının giderilmesi için binalarımızı, tesislerimizi ve hizmet mekanlarımızı açtık, iş makinalarımızı ve personellerimizi seferber ettik. O günden bugüne kadar sürekli sahada yer aldık, hiçbir işten kaçmadık, sorumluluklarımızı yerine getirdik. Gıda, barınma ve diğer ihtiyaçların temin edilmesi, sorunların çözüme kavuşması için ne gerekiyorsa yerine getirdik. Hizmetlerimizin ve sahadaki gayretlerimizin, çalışmalarımızın en yakın tanığı muhtarlarımızdır. Şu anda mahallelerimizde yaşanan sorunların farkındayız, muhtarlarımızda bu sıkıntılarını bizlerle paylaşıyorlar. Muhtarlarımız mahallelerindeki eksiklikleri ve yapılması gereken çalışmaları en iyi bilen kişilerdir. Belediye olarak muhtarlarımızla güzel bir iletişim ve diyalog halindeyiz, onların yönlendirmeleriyle var olan sorunları çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Muhtarlarımız bu zorlu süreçte çok yoruldu, büyük emekler verdiler, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi için ortaya koydukları gayretli çalışmaları bizler takdirle karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin tüm birimlerinin 6 Şubat’tan bugüne kadar yoğun bir mesai içerisinde olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “ Bizim işimiz çalışmaktır, aşkla koşturmaktır, vatandaşlarımızın emrinde olmaktır. Çünkü omuzlarımızdaki yükün ağırlığını biliyoruz ve çok çalışmak durumunda olduğumuzun farkındayız. Geride kalan bu zorlu dönemde şunu bir kez daha gördük ki; biz çok güzel insanlara hizmet ediyoruz. Yaşanılan sıkıntılı günlere rağmen isyan etmediler, ellerinden geldiğince bizlere ve sahada çalışan görevlilere yardımcı oldular, çalışmalara destek sundular. İşte bu dayanışma ve birliktelik çok önemlidir. Bizi biz yapan işte bu birlikteliktir. Rabbim birlikteliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. İnşallah bu toplumsal dayanışma gücümüzle birlikte şehrimizi ve ilçemizi yeniden ayağa kaldıracağız. Bu şehri daha iyi noktalara taşımak, bizleri seven, güvenen insanlara hizmet etmek asli vazifemizdir“ diye konuştu.