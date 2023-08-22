Yeşilyurt'ta yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Gedik Mahallesinde gerçekleştirilen yol yenileme ve sıcak asfalt serimine yönelik hizmetler mahalle sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Deprem felaketinden sonra ilçenin tüm yaşam alanlarında tespit edilen sorunları teker teker çözüme kavuşturmak için yoğun bir tempoyla çalışan Yeşilyurt Belediyesi Ekipleri tarafından daha güvenilir, modern ve huzurlu bir ulaşım için başlatılan yol asfaltlama ve iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Planlanan program dahilinde yol çalışmalarını sürdüren Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gedik Mahallesinde araç ve yaya trafiğini daha güvenli ve sağlıklı hale getirmek amacıyla bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra alt yapısı tamamlanan sokaklarda sıcak asfalt serimine hız verdi.

Asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Yeşilyurt’un ulaşımdaki konforunu artırmak için ilçenin birçok noktasında eş zamanlı olarak asfalt serim çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Yeşilyurt’ta yol standartını artırıp araç ve yaya trafiğini güvenli ve konforlu hale getirmek için planlaması yapılan çalışmaları vatandaşlarla buluşturmaktan memnun olduklarını ifade eden Başkan Çınar, “İlçemizin çeşitli noktalarında devam eden asfalt serimi ve yol yenileme çalışmaları belirlediğimiz program çerçevesinde devam ediyor. Hemşehrilerimizin güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları adına ekiplerimiz canla başla çalışmalarına devam ediyor. Sıcak hava şartlarına rağmen çalışmalarını aksatmadan sürdüren ekiplerimizin Gedik Mahallesindeki çalışmalarını yerinde inceledik. Yaşanan deprem felaketinden dolayı yıpranan yolları baştan aşağıya yenileyen ekiplerimiz diğer taraftan açılacak yeni yollarla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Muhtarımız ve mahalle sakinlerimizde ekiplerimize yardımcı oluyorlar, sağolsunlar. Bizler hep birlikte el ele verip deprem yaralarını sarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm yaşam alanlarımızın eksikliklerini teker teker çözüme kavuşturuyoruz. Tabii ki burada görev yapan Fen İşleri ekiplerimiz çok büyük bir çaba sarf ediyorlar. Onlara da bütün ekiplerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum, ellerine ve emeklerine sağlık. Yaşadığımız zor günleri çok çalışarak, birlikte emek vererek birlikte hareket ederek atlatabiliriz. Halkımıza kaliteli ve en iyi hizmeti sunmak için ilk günkü azim ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz, durmak asla yok sürekli sahadayız ve vatandaşlarımızın emrindeyiz. Tüm hizmetlerimiz şehrimize, ilçemize ve mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.