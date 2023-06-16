Yeşilyurt'taki tescilli yapılar yerinde incelendi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören tescilli yapıların durumu yerinde tespit edildi.

Yeşilyurt'taki tescilli yapılar yerinde incelendi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören tescilli yapıların durumu yerinde tespit edildi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki 6 Şubat depremlerinde hasar gören tescilli yapıların durumu yerinde tespit edildi. Malatya Vali Yardımcısı Burak Yılmaz başkanlığında, Afet Bölgesi Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ali Cengiz, Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Bürosu Başkanı Gökçek Boyraz, Müze Müdür Vekili Murat Atak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdür Yardımcısı Vekili Cengiz Başer’den oluşan heyet eski Yeşilyurt ilçe merkezi ile Gündüzbey mahallesinde bulunan tescilli sivil yapıların durumunu yerinde inceledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ali Cengiz yapılan inceleme sonucunda çıkacak karara göre evlerin yıkım ve yapımına ilişkin bir yol haritası oluşturulacağını söyledi.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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