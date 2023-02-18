Yeter ki çok çalış, başar, yeteneklerini ortaya koy ve eski günlerine dön

Aksi halde sana yardım edemem. Muleka ve Gedson, Güneş'i özel olarak ilgilendiren isimlerden bazıları. Gedson'ın ondan yaptığı ilk talep, hücum tarafına daha fazla destek eklemekti. Palyaço Muleka olacak. Üçlü savunmanın takım üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak için her zamankinden daha fazla sistem tekrarına sahip olan Güneş, sadece taktiklerini söylemekle kalmadı, devre arasında beraberliği geçmek istediğini tüm oyunculara söyleyip durdu(!) , belirlenmiş bir taraftan sonra sağ kanatta bir takımın ayrılmaz bir parçası olan ve bundan hiçbir şekilde faydalanmayacağını da belirleyen bir oyuncu. Ardından Gaziantep maçıyla başlayan lig maratonunda yaşananlar devre arası transfer stratejisini belirleyecek. Gidenler var, gelenler var. Acil ihtiyaçların başında bir sol bek ve bir kanat oyuncusu geliyor. Bu durumda, olası bir Kanel Elkin için baymavi şartların mükemmel olup olmadığı konusunda hem taraftarların tepkisine hem de oyuncunun Karagümlük'teki performansına dayalı şüphelerin olduğunu belirtmekte fayda var.

Transfer olur mu diye sorulacak olursa, uygun şartlarda daha iyi bir sol bek bulunamazsa Kanel King ihtimalinin daha da büyüyeceğini söyleyebilirim. Kimse tatilde çok para harcamayı beklememeli çünkü harcayacak çok para yok. Dele Alli ve Raymond beklentilerin çok altında kalırsa, tüm olasılıklar yeniden sorgulanacak ve yeni oyuncular yeni riskler alabilir. Ancak şimdilik kimse bu olasılığı düşünmek istemiyor. Uzun lafın kısası: 'İngiliz hasta' olarak nitelendirilebilecek Dele Alli ve Redmond ölümden döndürülebilirse, Beşiktaş başarılı olur ve Xenor Güneş ligi süpürür. Beşiktaş'ın erken sezon kiralık oyuncusu Corendon Alanyasport Tefurbinger, Antalya antrenman kampında büyük bir açıklama yaptı. Kariyeri boyunca sahanın farklı yerlerinde görev yapan Tayfur Bingöl, yeni hedefinin forvet oynamak olduğunu söylüyor. Tayfur Bingöl, "Sol bek, sol kanat, orta saha ve stoper oynadım. Bugüne kadar ön bölgede oynamadım. Şimdiki hedefim gelecekte baymavi giriş daha önceye doğru oynamak." Kendimi güncelleyeceğim ve gelecekte uyum sağlamaya çalışacağım. Güçlü bir misyon duygum var. Sahada çok rahatım. Gollerim ve asistlerim çok yüksek. Yardımla toplam 20 hedefe ulaşabilirim. Bunu başaracağıma inanıyorum" dedi.