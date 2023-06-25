Yıkılan evlerinin enkazında yeşeren 'ayçiçekleri' ile nefes almaya çalışıyorlar

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki evleri 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ali ve Elif Demirci çifti her gün ziyaret ettikleri evlerinin enkazında yeşeren ayçiçekleri ile nefes almaya çalışıyor.

Yıkılan evlerinin enkazında yeşeren 'ayçiçekleri' ile nefes almaya çalışıyorlar
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’nın Doğanşehir ilçesindeki evleri 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ali ve Elif Demirci çifti her gün ziyaret ettikleri evlerinin enkazında yeşeren ayçiçekleri ile nefes almaya çalışıyor.

6 Şubat depremlerinin vurduğu Malatya’nın Doğanşehir ilçesindeki evleri yıkılan Ali ve Elif Demirci çifti torunları ile birlikte her gün ziyaret ettikleri evlerinin enkazında yeşeren ayçiçekleri ile nefes almaya çalışıyor.

Doğanşehir’in 13.24’te meydana gelen 7,6’lık depremde büyük bir yıkım yaşadığını kaydeden Demirci çifti yıkılan evlerinden son anda canlarını kurtardıklarını belirtti.

Şimdilerde AFAD tarafından kendilerine tahsis edilen bir çadırda hayatlarını sürdüklerini aktaran çift yıkılan evlerinin enkazını sık sık ziyaret ederek bölgede yeşeren ayçiçekleri ile nefes almaya çalıştıklarını söyledi.

Yıkılan evlerinin enkazında buldukları eşyaların geçmişe duydukları özlemi canlı tuttuğunu ifade aile yapacakları bir şeyin olmadığını ifade ederek devlete sığındıkları kaydetti.

Yıkılan evlerinin enkazında yeşeren 'ayçiçekleri' ile nefes almaya çalışıyorlar
Yıkılan evlerinin enkazında yeşeren 'ayçiçekleri' ile nefes almaya çalışıyorlar
Yıkılan evlerinin enkazında yeşeren 'ayçiçekleri' ile nefes almaya çalışıyorlar
Yıkılan evlerinin enkazında yeşeren 'ayçiçekleri' ile nefes almaya çalışıyorlar
Yıkılan evlerinin enkazında yeşeren 'ayçiçekleri' ile nefes almaya çalışıyorlar
Yıkılan evlerinin enkazında yeşeren 'ayçiçekleri' ile nefes almaya çalışıyorlar
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

AB Heyetinden Arapgir ziyareti
AB Heyetinden Arapgir ziyareti
Deprem sonrası bulduğu altının sahibini arıyor
Deprem sonrası bulduğu altının sahibini arıyor
Malatya'da 316 sosyal konutun temeli atıldı
Malatya'da 316 sosyal konutun temeli atıldı
Depremzede öğrenci LGS'de Türkiye birincisi oldu
Depremzede öğrenci LGS'de Türkiye birincisi oldu
Konteyner kentteki çocuklar bayram etkinliğinde coştu
Konteyner kentteki çocuklar bayram etkinliğinde coştu
Kurban satıcıları sahte para uyarısı
Kurban satıcıları sahte para uyarısı