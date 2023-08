Yıkılmasını istedikleri ağır hasarlı bina için yolu trafiğe kapattılar

TAKİP ET

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak boşaltılan bir binanın çökmesinden endişe eden çevre sakinleri, yolu trafiğe kapatarak binanın yıkılmasını istedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde büyük yıkım yaşanan Malatya’da ağır hasarlı yapıların yıkımı sürerken, Yeşilyurt ilçesi Hıroğlu Mahallesi Atılgan Caddesi üzerinde bulunan ve depremlerde ağır hasar alması sonrasında boşaltılan bir binanın çökmesinden endişe eden çevre sakinleri yolu trafiğe kapatarak yapının yıkılmasını istedi.

Ağır hasarlı yapının her an çökebileceğini ileri süren bölge sakinlerinden Remziye Macit, araçlar caddede seyrettiği sırada binanın çökmesinden endişe ettikleri için yolu trafiğe kapattıklarını belirterek yapının bir an önce kontrollü şekilde yıkılmasını beklediklerini söyledi.

Bir başka bölge sakini Nihat Özbay da ilçede depremlerin sürdüğünü belirterek ağır hasarlı yapının tehlike saçtığını kaydetti.