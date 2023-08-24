Yıkılmasını istedikleri ağır hasarlı bina için yolu trafiğe kapattılar

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak boşaltılan bir binanın çökmesinden endişe eden çevre sakinleri, yolu trafiğe kapatarak binanın yıkılmasını istedi.

Yıkılmasını istedikleri ağır hasarlı bina için yolu trafiğe kapattılar
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak boşaltılan bir binanın çökmesinden endişe eden çevre sakinleri, yolu trafiğe kapatarak binanın yıkılmasını istedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde büyük yıkım yaşanan Malatya’da ağır hasarlı yapıların yıkımı sürerken, Yeşilyurt ilçesi Hıroğlu Mahallesi Atılgan Caddesi üzerinde bulunan ve depremlerde ağır hasar alması sonrasında boşaltılan bir binanın çökmesinden endişe eden çevre sakinleri yolu trafiğe kapatarak yapının yıkılmasını istedi.

Ağır hasarlı yapının her an çökebileceğini ileri süren bölge sakinlerinden Remziye Macit, araçlar caddede seyrettiği sırada binanın çökmesinden endişe ettikleri için yolu trafiğe kapattıklarını belirterek yapının bir an önce kontrollü şekilde yıkılmasını beklediklerini söyledi.

Bir başka bölge sakini Nihat Özbay da ilçede depremlerin sürdüğünü belirterek ağır hasarlı yapının tehlike saçtığını kaydetti.

Yıkılmasını istedikleri ağır hasarlı bina için yolu trafiğe kapattılar
Yıkılmasını istedikleri ağır hasarlı bina için yolu trafiğe kapattılar
Yıkılmasını istedikleri ağır hasarlı bina için yolu trafiğe kapattılar
Yıkılmasını istedikleri ağır hasarlı bina için yolu trafiğe kapattılar
Yıkılmasını istedikleri ağır hasarlı bina için yolu trafiğe kapattılar
Yıkılmasını istedikleri ağır hasarlı bina için yolu trafiğe kapattılar
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem
Hava ambulansı iki kalp hastası için havalandı
Hava ambulansı iki kalp hastası için havalandı
Hazırlık maçında gülen taraf Arguvanspor oldu
Hazırlık maçında gülen taraf Arguvanspor oldu
Büyükşehir, yolları asfaltlamaya devam ediyor
Büyükşehir, yolları asfaltlamaya devam ediyor
İki aracın karıştığı kazada: 6 kişi yaralandı
İki aracın karıştığı kazada: 6 kişi yaralandı
Evlerinin patlayıcı ile yıkılmasını gözyaşları içinde izlediler
Evlerinin patlayıcı ile yıkılmasını gözyaşları içinde izlediler