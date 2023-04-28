Yıldırım, 'Yeniden Refah Partisinin baraj problemi de yoktur'

Yeniden Refah Partisi Malatya 1. Sıra Milletvekili Adayı Bilal Yıldırım, Darende ilçesini ziyaret etti. Baba ocağında Darende’de beraberindeki Yeniden Refah Partisi milletvekili adayı ve yöneticileri ile birlikte esnaf gezisi yapan Yıldırım. Mahalle toplantılarda yaparak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Yıldırım, “Darende benim baba ocağım. Ben burada doğdum burada büyüdüm. Şimdi ise buralara hizmet etmek adına Milli Görüş Partisi Erbakan hocamızın emaneti Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi milletvekili adayı olarak karşınızdayım. Bugün Aşağı Ulupınar, Yukarı Ulupınar, Kaynak, Gökderen, Yeni Pınar, Balaban gibi birçok yeri ziyaret ettik. Her girdiğimiz kapıda çok güzel tepkiler aldık. Bizi yolda görenler hemen yanımıza geldiler, sizleri yürekten destekliyoruz dediler. Darende bizlerin şevkini ve azmini kat be kat arttırdı.” dedi.

-“Erdoğan'a ve milletvekilliği için Yeniden Refah'a oy istiyoruz”

Yıldırım şunları söyledi, “Malatya’nın dertleriyle gerçekten dertlenecek ve problemlerine çözüm getirecek kişiler bizleriz diyoruz. Biz mevcut vekillerden ve mevcut vekil adaylarından daha iyisini yapacağız diyoruz. Darende ve Malatya'nın birçok yerinden destekler çığ gibi büyüyor. İnşallah 14 Mayıs'ta Malatya Refah Partili Milletvekillerini meclise gönderecek. Yeniden Refah Partisi olarak bizlerin baraj problemi de yoktur. Biz Cumhur İttifakının içindeyiz. İttifak yüzde 7 barajını aştığı an tüm partiler bu barajı aşmış sayılıyor. Sahada yapılan Yeniden Refah barajı geçemez, oyları bölmeyin gibi sözlere halkımızın itibar etmemesini istirham ediyorum. Bizler Malatya'da Cumhurbaşkanlığı seçimi için Recep Tayyip Erdoğan'a ve milletvekilliği için Yeniden Refah'a oy istiyoruz. Aynı ittifakın ortaklarıyız. Bu sebeple ne baraj ne de bir başka engel yoktur. Halkımız gönül rahatlığıyla oylarını Yeniden Refah'a verebilirler.”