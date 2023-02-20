Yıllarca yazdım, yayınlarda söyledim ve defalarca vurguladım

Hep aynı oyuncuyu hedef alan gerici bir transfer politikasına tamamen karşıyım ama anlamsız "namus cinayetlerini" göz ardı edemeyiz. Ekonomi parlak. Hazırlık maçlarına bakıldığında, Xenor Güneş'in kadrosu küçülecek gibi görünüyor. Ancak iyi maçlar ve goller şampiyonluklar kazanmak için yeterli değil. Ayrıca doğru parçaları bir araya getirmelisiniz. Caner Erkin doğru parça ise hemen sisteme girilmelidir. Buna karar verecek kişiler sosyal medya trolleri değil, Beşiktaş ve Şenol Güneş yönetimidir. Şafak Malatya, Beşiktaş'ın sıkı Divan Kurulu'nun Duhuliye'ye etkisini değerlendiriyor. "Öncelikle Beşiktaş'ın yıllardır kanayan yaraları ve ne yazık ki daha da ağırlaşan tabaktaki düzen, organizasyon ve üslup sorunları. Geçip giden garsonları, hoparlöre vuranları, mi arıyorsunuz? diye bağıranlar, diye bağıranlar, "Kahretsin, betmino yani Beşiktaş'ta şiddetli bir fırtına var. "İhlaller devam ediyor. Burada bu konuya sadece Hasan Arat değindi. O yüzden onu tebrik etmeliyim. Beşiktaş Kongresi'nin itibarı olmalı. Beşiktaş Meclisi ve Beşiktaş'ın büyüklüğü." Bu büyüklük hakkında bilgi sahibi olmayanlar veya bu büyüklüğün ne anlama geldiğini bilenler şimdi anlasınlar. "

"BEŞİKTAŞ en az 2 adayın seçileceği seçime katılacak"