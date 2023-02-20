Yıllarca yazdım, yayınlarda söyledim ve defalarca vurguladım
Hep aynı oyuncuyu hedef alan gerici bir transfer politikasına tamamen karşıyım ama anlamsız "namus cinayetlerini" göz ardı edemeyiz. Ekonomi parlak. Hazırlık maçlarına bakıldığında, Xenor Güneş'in kadrosu küçülecek gibi görünüyor. Ancak iyi maçlar ve goller şampiyonluklar kazanmak için yeterli değil. Ayrıca doğru parçaları bir araya getirmelisiniz. Caner Erkin doğru parça ise hemen sisteme girilmelidir. Buna karar verecek kişiler sosyal medya trolleri değil, Beşiktaş ve Şenol Güneş yönetimidir. Şafak Malatya, Beşiktaş'ın sıkı Divan Kurulu'nun Duhuliye'ye etkisini değerlendiriyor. "Öncelikle Beşiktaş'ın yıllardır kanayan yaraları ve ne yazık ki daha da ağırlaşan tabaktaki düzen, organizasyon ve üslup sorunları. Geçip giden garsonları, hoparlöre vuranları, mi arıyorsunuz? diye bağıranlar, diye bağıranlar, "Kahretsin, betmino yani Beşiktaş'ta şiddetli bir fırtına var. "İhlaller devam ediyor. Burada bu konuya sadece Hasan Arat değindi. O yüzden onu tebrik etmeliyim. Beşiktaş Kongresi'nin itibarı olmalı. Beşiktaş Meclisi ve Beşiktaş'ın büyüklüğü." Bu büyüklük hakkında bilgi sahibi olmayanlar veya bu büyüklüğün ne anlama geldiğini bilenler şimdi anlasınlar. "
"BEŞİKTAŞ en az 2 adayın seçileceği seçime katılacak"
"Bir diğer soru da tabi ki resmi olarak Sayın Tevfik Yamantürk veya Sayın Hasan Arat herhangi bir açıklama yapmadı ama şu an için şunu söylemek uygunsuz görünüyor. Beşiktaş olağanüstü ama görünen o ki Beşiktaş genel kurula en az 2 başkan adayı ile girecek. Hükümette cumhurbaşkanı adayı olacağı söyleniyor. Böyle bir zamanda camiayı betmino giriş böyle bir isimle bölmek elbette doğru olmaz. Ama arka planda dolaşan dedikodu gazetesinin haberi var. Aslında tamamen normal. Herkes başkan adayı veya Beşiktaş başkanı olmak istiyor. "Bu sarmal sporun tek başarısı" Sağlık sonuçları olumlu çıkarsa, bu üç ayağa düşerse kimse seçimden bahsetmez, kimse boş konuşmaz. Bu nedenle Besic Taş yönetimi Şenol Güneş'e ve sporun başarısına tam destek vermelidir. Çünkü buradan ayrıldıklarında yapabilecekleri tek şey bu." Açıklama. Özellikle konuşmasının sonunda düzen vurgusu çok önemli. Evet, Beşiktaş parlamentosu bağımsızdır ve bağımsız olmalıdır.