Yılmaz'ın kiralık olarak Beşiktaş'a dönmesi zor olacak

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27 Kasım Pazar günü yapılacak Dünya Kupası ve Türkiye 1. Ligi devam ediyor. Bugünkü maç hangi kanalda yayınlanacak? 2022 Dünya Kupası C Grubu 2. maçında Arjantin Meksika'yı 2-0 mağlup etti. Böyle bir sonuçla Arjantin grup aşamasındaki ilk galibiyetini aldı. Meksika puan almadan ilk mağlubiyetini aldı. Arjantin son maçını Polonya ile oynayacak. Meksika, Suudi Arabistan ile karşılaşacak.