Yönetici ve taraftar olmak üzere 5 kategoride seçiliyor

Futbol sahasındaki güzelleri ödüllendirme uygulaması kapsamında temel kriterler çerçevesinde değerlendirme yapılır ve kazanan belirlenir. TFF'den yapılan açıklamada, "Performansı, geçirdiği süre, gördüğü kartlar, yaptığı hata sayısı gibi konularda artan olumlu profili nedeniyle 'Futbolcu Ödülü'nü almasına karar verildi. ve milli takımdaki performansı." .

Villarreal maçında sakatlanarak sahayı terk eden Yunus Akın'ın Antalya'daki hazırlık kampına zar zor katılabileceği öğrenildi. Araştırmasını sürdüren sağlık ekibinin raporuna göre tedavi altına alınacak. Sakatlığı Galatasaray ile sözleşmesini yenilediği gün düzelen 21 yaşındaki kanat oyuncusu, formasını geri almaya hazırlanırken büyük bir gönül yarası etorobet yaşadı. Genç futbolcunun yeni sözleşmesinde 14 milyon euro'luk serbest kalma maddesi olduğu da ortaya çıktı.

Dünya Kupası gezisi öncesinde cezalı duruma düşen Muslera, Sporting İstanbul'a geri dönemeyecek. Kendisine görevler oluşturacak olan Okan Koçuk'un Villarreal'e karşı nakde çevirmesi endişe yarattı. Öğrencilerine sahip çıkan Okan Buruk, "En büyük pişmanlığım hazırlık maçlarında oyuncularımızın düdük çalması. İlk yarı belki bir hata yapıldı ama ikinci devre düzeltildi diye düşünüyorum. Okan Koçuk'a güvendik. ".

Sarı kırmızılı kervan bugün Antalya kampı için yola çıktı. Belek'te konaklama ve antrenman yapmayı tercih etmesi halinde Galatasaray, İstanbul'a dönmeden önce 10 Aralık'ta Adana de Mierspol ve 16 Aralık'ta Toulouse ile hazırlık maçları oynayacak.

İsviçre'de nakavt olduktan sonra tatile çıkan Haris Seferovic, Galatasaray'ın kendisini Benfica'ya kiralamak istediğini belirterek, "Benfica'ya dönmek gibi bir niyetim yok, orada güzel 5 yılım geçti. , anlıyorum. "Sanırım Benfica'daki zamanım bitti, bu etorobet giriş yüzden oynayabileceğim bir kulüpte olmak istiyorum. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray taraftarlarına yaptığı açıklamada, "Kulübe ve taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Onları çok seviyorum.

Dünya Kupası sayesinde mola hazırlıklarına zirvede devam eden Beşiktaş, gözünü şimdiden transferlere çevirdi. Sol bekte yönetim işbaşında Dünya Kupası'nda forma giyen yıldız futbolculara ulaşılmaya başlandı Kanada ve Kamerun'u eleyerek Dünya Kupası'nda forma giyen Kartallı isimlerden Atiba Hutchinson ve Kevin N'Koudou özel ödül aldı Beşiktaş teknik ekibinden tatile gitmek için izin çıktı. Bu iki oyuncuya tanınan süre bugün sona erdi.