12 yaşındaki Iraklı çocuğun tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu

Irak’ta yaşanan savaş nedeniyle ailesiyle birlikte ülkesini terk eden ve Türkiye’ye gelerek Yozgat’ta mülteci olarak yaşamını sürdüren 12 yaşındaki Qutaiba Khalid Murad, tekerlekli sandalye hayaline kavuştu.Irak’ta yaşanan savaş nedeniyle...

Irak’ta yaşanan savaş nedeniyle ailesiyle birlikte ülkesini terk eden ve Türkiye’ye gelerek Yozgat’ta mülteci olarak yaşamını sürdüren 12 yaşındaki Qutaiba Khalid Murad, tekerlekli sandalye hayaline kavuştu.

Irak’ta yaşanan savaş nedeniyle savaşın izlerini unutmak için her şeylerini geride bırakıp Türkiye’ye gelen 12 yaşındaki Qutaiba Khalid Murad ve ailesi, kendilerine yeni bir hayat kurmak için Yozgat’a yerleşti. Savaşta evlerine bomba düşen ailenin 12 yaşındaki oğulları Qutaiba Khalid Murad, konuşamaz ve yürüyemez hale geldi. Annesine bağımlı olarak yaşamını sürdüren 12 yaşındaki Qutaiba Khalid Murad’ın derdine derman, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ve İç Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği oldu. Irak’ta polislik yapan 12 yaşındaki Qutaib’nın babası Khalid Murad, İç Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği’ne başvurarak oğlu için tekerlekli sandalye yardımında bulundu. Iraklı babanın bu isteğini geri çevirmeyen İç Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Hamide Taşarslan, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile irtibata geçerek temin ettiği tekerlekli sandalyeyi, 12 yaşındaki Iraklı Qutaiba Khalid Murad’ı evinde ziyaret ederek teslim etti.

Tekerlekli sandalyeyi teslim alan Iraklı ailenin mutluluğu gözlerinden okunurken İç Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Taşarslan, dernek olarak bu tür faaliyetlere devam edeceklerini söyledi.