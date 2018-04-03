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26 Nisan 2018 Perşembe 15:06

3. Uluslararası Bozok Sempozyumu’nun tanıtım toplantısı düzenlendi

3. Uluslararası Bozok Sempozyumu’na 3-5 Mayıs tarihleri arasında Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak.Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, 3-5 Mayıs tarihleri arasında Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek...

3. Uluslararası Bozok Sempozyumu'nun tanıtım toplantısı düzenlendi
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3. Uluslararası Bozok Sempozyumu’na 3-5 Mayıs tarihleri arasında Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, 3-5 Mayıs tarihleri arasında Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 3. Uluslararası Bozok Sempozyumu’na ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bozok Üniversitesi Konukevi ve Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey öğrencilerin çağın ihtiyaçlarına cevap verecek kalitede eğitim ve öğretim sunmayı, ülkesine ve milletine faydalı olacak bireyler olarak yetiştirmeyi misyon edindiklerini söyledi.

Yerel, bölgesel ve ulusal sorunların çözümüne yönelik bilimsel çalışmalara önem verdiklerine de dikkat çeken Rektör Karacabey,"Ulusal ve uluslararası bilimsel organizasyonları sürekli hale getirerek, bilim insanlarımızın dikkatini bu coğrafyaya çekmeyi amaçlıyoruz. Bu etkinlikler sayesinde ilimizin ve bölgemizin gelişimi açısından çözüm önerileri getirerek, sahip olduğumuz potansiyeli açığa çıkarmış oluyoruz. Üniversite olarak, bu tarz bilimsel etkinliklere büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda 2015 yılından itibaren artan bir şekilde uluslararası ve ulusal çapta bilimsel etkinliğe ev sahipliği yaptık. 2015 yılından sonra uluslararası ve ulusal nitelikte 20’ye yakın sempozyum ve kongre gerçekleştirdik, bu süre zarfında 60’a yakın konferans, 5 panel, 6 çalıştay gerçekleştirdik. Bilimsel etkinliklere çok sayıda yerli ve yabancı bilim adamı katılarak bilimsel çalışmalarını aktardı." dedi.
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