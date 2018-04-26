Akdağmadeni Belediye Başkanı Daştan istifa etti

Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan 24 Haziran’da yapılacak olan erken seçimlerde milletvekilliği aday adaylığı için belediye başkanlığı görevinden istifa etti.Belediye önünde personeline veda eden Daştan görev yaptığı süre...

Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan 24 Haziran’da yapılacak olan erken seçimlerde milletvekilliği aday adaylığı için belediye başkanlığı görevinden istifa etti.

Belediye önünde personeline veda eden Daştan görev yaptığı süre zarfında borcu olmayan bir belediye bıraktığını söyleyerek ilçeye yaptığı hizmetleri anlattı. 14 yıldır yürütmekte olduğu belediye başkanlığı görevinden istifa eden Daştan, ilçe halkından helallik isteyerek veda etti.