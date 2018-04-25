Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimi yapıldı

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapılarak yeni üyeler seçildi.

Akdağmadeni Öğretmen Evi’nde düzenlenen toplantıya İlçe Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, ilçe encümenler ve köy muhtarları katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Alp Eren Yılmaz, 2017 yılında Köylere Hizmet Götürme Birliğinden köylere yapılan, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Muhtarlar Birliği Encümen seçimi aşamasına geçildi. Seçimde Abdurrahmanlı Köyü Muhtarı Şükrü yazan 34 oy, Akbaş Köyü Muhtarı Yakup Ayyıldız 28 oy, Başçatak Köyü Muhtarı Erdoğan Çetin 26 oy, Muşalikalesi Köyü Muhtarı Selman Göç 23 oy ve Ağaçlıpınarbaşı Köyü Muhtarı Seyfettin Arslan 14 oy aldı. Seçim sonuçlarına göre Abdurrahmanlı Köyü Muhtarı Şükrü Yazan ve Akbaş Köyü Muhtarı Yakup Ayyıldız Muhtarlar Birliği Encümeni seçildi. İl Genel Meclis üyelerinden Alper Terzi ve Ali Güran da daimi encümene seçildi.