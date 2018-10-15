YOZGAT:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 14:18

Atatürk’ün Yozgat’a gelişinin 94’üncü yılı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yozgat’a gelişinin 94’üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı’na Yozgat Valiliği, Belediye Başkanlığı,...

Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 94'üncü yılı kutlandı
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yozgat’a gelişinin 94’üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı’na Yozgat Valiliği, Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Yozgat Belediyesi Mehter Takımı konser verdi.Öğrenciler Atatürk’ü temsilen Türk bayrağını Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’a verdi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti kurduktan sonra bir kalkınma hamlesi ve bir medeniyet mücadelesi için yurt gezilerine ağırlık verdiğini söyledi. Başkan Arslan, Atatürk’ün yurt gezileri esnasında Yozgat’a da geldiğini belirterek, "Bazı insanlar hayatları boyunca yaptıkları eserlerle, insanlığa vermiş olduğu hizmetle hatırlanırlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de insanlığa vermiş olduğu hizmetlerle ve güzel vatanımıza bıraktığı eserlerle milletimizin gönlünde müstesna bir yer tuttu. Bu yeri inşallah bu vatan, bu devlet durduğu müddetçe devam edecek." diye konuştu.

Daha sonra öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
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