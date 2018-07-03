YOZGAT:
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03 Temmuz 2018 Salı 16:05

Başkan Arslan, tol çarşı esnafıyla bir araya geldi

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Tol Çarşı esnafı ile bir araya gelerek sorun ve isteklerini dinledi. Tol Çarşı’da yapılan düzenleme ve yenileme çalışmalarının yanı sıra diğer çalışmalar hakkında da esnafları bilgilendirdi.Başkan...

Başkan Arslan, tol çarşı esnafıyla bir araya geldi
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Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Tol Çarşı esnafı ile bir araya gelerek sorun ve isteklerini dinledi. Tol Çarşı’da yapılan düzenleme ve yenileme çalışmalarının yanı sıra diğer çalışmalar hakkında da esnafları bilgilendirdi.

Başkan Kazım Arslan, Tol Çarşı’da düzenlediği toplantıda esnaflarla bir araya geldi. Esnaflara belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Arslan, başkanlık görevini devraldığı günden bu yana Yozgat’ta önemli projeleri hayata geçirdiklerini ve devam eden projeler olduğunu vurguladı.

Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bu sabah tol çarşı ve Beyaz Han esnafı ile birlikte bir istişare toplantısı yaptık. Bilindiği üzere Tol Çarşı, Beyaz Han ve Büyük Camii çevresi Yozgat’ımızın en önemli değerlerinden birisidir. Geçmişten geleceğe taşınan önemli değerlerdendir. Uzun zamandır oldukça fazla ihmal edilmişti. Sizlerinde bildiği gibi yaklaşık 2 yıldır orada iyileştirme restorasyon çalışmalarımız oldu. Orada Yozgatlının içine sineceği bir çarşı ortaya çıkardık. Son zamanda oradaki esnafımızın ve mal sahiplerimizin tahakkuk eden onarım hizmetleriyle ile ilgili bizden bir takım talepleri vardı. Esnafımızla orada bir toplantı gerçekleştirdik. Hem sorunlarını dinledik hem de tahakkuk için bilgi verdik. Bu toplantı neticesinde oradaki esnafımızın ve mal sahiplerimizin tahakkuk eden onarım ücretleri ile ilgili olarak yüzde 50 indirim yaptık. Bu şekilde esnafımıza katkı sunduk. Bu şekilde esnafımızda bize teşekkür etti. Büyük bir esnaf kitlesini ilgilendiriyordu. Onlara böyle bir güzellik sağladık. Hayırlı olsun.”
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