Buzağının üzerinde ay yıldıza benzeyen desen görenleri şaşırtıyor

Yozgat’ta iki haftalık bir buzağının üzerindeki ’ay yıldız’ı andıran şekil, insanların ilgisini çekiyor.

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında çiftçilik yapan Hüseyin Kılıç’a ait buzağının üzerindeki ay yıldıza benzeyen desen köyde ilgi odağı oldu. Buzağının üzerinde ay yıldıza benzeyen desenin çok ilgi gördüğünü ifade eden Kılıç, kendileri için bu durumun milli bir gurur olduğunu söyledi.

Kılıç üzerinde ay yıldız deseni bulunan buzağıyı merak edip görmek isteyenlerin olduğunu belirterek, "Ben 7 baş hayvan aldım. Biri doğum yaptı bir baktım buzağıda bulunan desen ilgimi çekti. Ay ile yıldızı gördüm, şaşırdım. Henüz iki hafta oldu, ay yıldız bizim gururumuz olduğu için sevindim. Milli duygularımız için biz varız, bu yaşanılmaz bir durum. Buzağıya vatandaşımız çok ilgi gösteriyor. Buzağıyı görmek isteyenler geliyor. İlk defa böyle bir şey gördüklerini söylüyorlar” dedi.

Kılıç, ay yıldız desenli buzağıyı satmayacağını ve besleyeceğini de sözlerine ekledi.